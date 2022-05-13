В Іспанії виявили нерухомість і компанії 15 російських підсанкційних олігархів, – ЗМІ

Іспанська влада виявила активи, які належать 15 російським олігархам, включеним до списку санкцій ЄС. Серед цих активів будинки, компанії і як мінімум одна розкішна яхта.

Відділ із запобігання відмиванню грошей Генеральної ради нотаріусів Іспанії заявив, що після 24 лютого російські олігархи намагалися передати свої частки в деяких компаніях родичам або партнерам.

До теми Розкішну яхту соратника Путіна олігарха Ахмедова арештували у Німеччині

Голова відділу Маріано Гарсія Фресно пояснила, що таким чином олігархи намагалися приховати свої статки від органів влади.

Вони вже почали переміщувати ці пакети, особливо в іспанських компаніях, або пакети або акції в іноземних компаніях… Ми виявили близько 15 осіб із санкційного списку ЄС та ще 105 осіб, пов'язаних з ними чи членами їхніх сімей,

– розповіла вона.

Вона уточнила, що у цьому списку є дуже відомі люди.

Подробиці справи

Цього тижня Європейська комісія заявила, що внесе законодавчу пропозицію щодо судового переслідування тих санкційних осіб, які намагались ухилитися від санкцій. Наприклад, передавши свої активи членам сім'ї.

Вивчивши понад 1 000 імен серед мільйонів транзакцій, зареєстрованих державними нотаріусами Іспанії з 2004 року, підрозділ Гарсії Фресно встановив, що олігархи, які потрапили під санкції, мали частки щонайменше у 10 іспанських та 13 іноземних компаніях.

Інформацію передали до підрозділу фінансової розвідки країни та Міністерству фінансів. Наприкінці квітня уряд підтвердив, що заморозив 12 банківських рахунків, пов'язаних з 5 особами з санкційного списку, а також 3 розкішні яхти та 23 об'єкти нерухомості.

За словами Гарсії Фресно, компанії, пов'язані з російськими олігархами, володіють приблизно 35 об'єктами нерухомості в Іспанії, кількома розкішними будинками, а також банківськими рахунками та частками у компаніях, які працюють в Іспанії та інших країнах Європи.

Також підрозділ виявив, що деякі іноземні компанії, які працюють в Іспанії, володіють компаніями, що своєю чергою мають активи, пов'язані з санкційними олігархами. Володіння зуміли відстежити навіть за наявності двох або трьох посередників.

Тиск на російських олігархів: коротко про головне

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну низка російських олігархів перемістила свої яхти та статки у Дубаї, а 24 лютого багатії почали втікати з Росії.

Попри те, що олігархи втікають з країни-агресорки, вони все одно втрачають колосальні статки. Їхнє майно заморожують та арештовують у різних країнах світу. Наразі у санкційному списку близько тисячі громадян Росії і юридичних осіб.

Вас може зацікавити – у Росії почали визнавати силу українських воїнів: дивіться відео