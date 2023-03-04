В Іспанії затримали банду, яка накрала в українських біженців речей на понад 1 мільйон євро

На жаль, і в країнах, які допомагають українцям врятуватися від війни, їх може спіткати біда. Так, в Іспанії діяла банда, яка грабувала біженців з нашої держави.

Що більш обурливо, залучені до протиправної діяльності були й українці. Однак іспанська поліція зупинила їхні злочини, про що повідомила у п'ятницю, 3 березня.

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Грабували будинки біженців

За даними іспанської Громадської поліції, злочинне угрупування нападало на будинки біженців, які втекли від війни в Україні. Таку ціль вони обрали тому, що українці "зазвичай привозять із собою всі свої заощадження та цінні речі". А щоб пограбування було вдалим, злочинці, ймовірно, встановлювали трекери на транспортні засоби жертв. Це дозволяло вивчати їхні розпорядки та визначати, коли біженців не буде вдома.

За час своєї діяльності банда вдерлася до семи будинків українських біженців у східних провінціях Аліканте та Мурсія на узбережжі Середземного моря. Вартість їхньої "здобичі" правоохоронці оцінили на суму 1,25 мільйона євро.

Серед награбованого, що вилучили працівники поліції, була готівка, а також цінні речі. Зокрема:

колекція марок на суму близько півмільйона євро,

ювелірні вироби,

комп’ютери.

Що відомо про злочинців

Як повідомили в іспанській Громадській поліції, правоохоронцям в рамках розслідування вдалося затримати 10 осіб, причетних до пограбування українських біженців. Серед них не було місцевих жителів. Натомість грабували троє росіян, що не викликає подиву, та семеро українців, що, безумовно, обурює.

Також правоохоронці не виключають виявлення нових жертв діяльності банди та нових арештів інших співучасників злочинів.

Допомога Іспанії українським біженцям