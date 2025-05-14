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14 травня, 12:04
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В Іспанії затримано ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського

Дар'я Смородська

Правоохоронці Іспанії затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Його обвинувачують у справі щодо завдання державі збитків на суму 17,44 мільйона гривень.

Готується рішення про його відправлення до України. Про це пише 24 Канал з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

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