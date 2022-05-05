Іспанська поліція підтверджує затримання Шарія, – місцеві ЗМІ

В Іспанії напередодні затримали проросійського блогера Анатолія Шарія. Арешт відбувся на основі міжнародного ордеру, пишуть місцеві ЗМІ.

За інформацією ЗМІ, Шарія затримали у місті Террагона, що в Каталонії. При цьому у поліції був міжнародний ордер на арешт.

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Іспанська поліція каже, що Шарій буде притягнутий до відповідальності

Джерела у поліції Іспанії запевняють, що Шарія вдасться притягнути до відповідальності. Адже Мадрид та Київ підписали угоду про співпрацю з міжнародною злочинністю.

Місцеві ЗМІ пишуть, що Шарій з дружиною та сином жив у Террагоні ще з 2019 року і офіційно пройшов реєстрацію кілька місяців тому. До цього проросійський блогер перебував протягом кількох років на території Литви.