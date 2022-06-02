Іспанська пошта випустила марку "Іспанія з Україною"

Героїчною боротьбою України проти російських окупантів захоплюється увесь світ. Іспанський національний поштовий оператор Correos випустив спеціальну марку на знак солідарності з українцями.

В описі до поштової марки під назвою España con Ucrania ("Іспанія з Україною") мовиться, що блакитний і жовтий кольори замайоріли на балконах та вулицях іспанських міст, як прояв підтримки тих українців, які нині страждають від жахливих наслідків війни. Тож жовто-блакитними стали й кольори нової марки – по центру розташоване серце, а зліва – логотипи української Укрпошти та іспанської Correos.

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Поштова марка "Іспанія з Україною"

Зазначається, що нова поштова марка є горизонтальною, розміром 35 на 24,5 міліметра. Загалом тираж сягнув 640 тисяч марок, які вже доступні для покупки на сайті та у відділеннях іспанського поштового оператора Correos.

Як виглядає поштова марка "Іспанія з Україною" / Фото Correos

До слова, вартість однієї марки "Іспанія з Україною" – 1,75 євро, втім придбати її можна лише у сеті з 5 штук, загальна ціна якого – 8,75 євро.

Позиція іспанської Correos щодо війни Росії проти України

В іспанській державній поштовій компанії Correos заявили, що Іспанія з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну продемонструвала одну з найважливіших чеснот – солідарність з нашою державою.

Іспанці, громадські організації та установи країни від початку широкомасштабної війни впровадили низку механізмів доставки допомоги Україні та об'єдналися у підтримці українських біженців.

У Correos ми відчуваємо глибоку відданість суспільству та його потребам. Тому ми відправили два вантажі до Польщі з понад 25 тоннами продуктів, що були доставлені організації World Central Kitchen (яка допомагає біженцям з України – ред. 24 канал). Ми також мобілізуємо кошти у межах програми Rounding with Impact, щоб підтримати ЮНІСЕФ у розв'язанні складної гуманітарної ситуації в Україні,

– розповіли представники іспанського поштового оператора.

До слова, у Correos також підкреслили, що Україна "живе у кошмарі" з 24 лютого 2022 року, відколи президент Росії Володимир Путін анонсував військове вторгнення у нашу державу. До того моменту, на переконання іспанського поштового оператора, "дві найбільші країни Європи (Росія і Україна – ред. 24 канал) розділяли спільне минуле".

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