Іспанський прем'єр відвідає Україну: про що домовились у МЗС

Читать новость на русском

У Києві відбулась зустріч Міністерства закордонних справ з послом Іспанії в Україні пані Сівільєю Кортес Мартін. На ній обговорили співпрацю двох держав та можливий візит іспанського прем'єр-міністра.

Джерело:

Твітер Василя Боднара

Зустріч відбулась у середу, 31 березня. Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар подякував Сільвії Кортес Мартін за підтримку Іспанії у процесі євроінтеграції України.

Цікаво Це буде українсько-угорська історія успіху, – Сійярто про плани Угорщини щодо Закарпаття

Про що домовились дипломати

Також Боднар зазначив, що на зустрічі обговорили декілька стратегічних питань. Зокрема, такі:

  • підготовку візиту української сторони з главою уряду Іспанії Педро Санчесом;
  • можливість проведення масштабного бізнес-форуму між Україною та Іспанією;
  • домовились вжити заходів для розвитку договірно-правової бази.

Попередні домовленості представників України та Іспанії

Президент Володимир Зеленський 28 лютого 2021 року провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Вони обговорили розвиток торговельно-економічної співпраці між країнами.

Зеленський подякував Санчесу за підтримку Іспанією суверенітету й територіальної цілісності України, а також запросив його у гості з нагоди 30 річниці Незалежності. Глава іспанського уряду погодився.