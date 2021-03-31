Іспанський прем'єр відвідає Україну: про що домовились у МЗС

У Києві відбулась зустріч Міністерства закордонних справ з послом Іспанії в Україні пані Сівільєю Кортес Мартін. На ній обговорили співпрацю двох держав та можливий візит іспанського прем'єр-міністра.
Джерело:Твітер Василя Боднара
Зустріч відбулась у середу, 31 березня. Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар подякував Сільвії Кортес Мартін за підтримку Іспанії у процесі євроінтеграції України.
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Про що домовились дипломати
Також Боднар зазначив, що на зустрічі обговорили декілька стратегічних питань. Зокрема, такі:
- підготовку візиту української сторони з главою уряду Іспанії Педро Санчесом;
- можливість проведення масштабного бізнес-форуму між Україною та Іспанією;
- домовились вжити заходів для розвитку договірно-правової бази.
Попередні домовленості представників України та Іспанії
Президент Володимир Зеленський 28 лютого 2021 року провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Вони обговорили розвиток торговельно-економічної співпраці між країнами.
Зеленський подякував Санчесу за підтримку Іспанією суверенітету й територіальної цілісності України, а також запросив його у гості з нагоди 30 річниці Незалежності. Глава іспанського уряду погодився.