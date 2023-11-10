Автошколи не потрібні: українці зможуть самостійно готуватися до іспиту

10 листопада 2023, 20:35
Читать новость на русском

Українці зможуть самостійно підготуватись, щоб скласти теоретичний іспит з водіння. Натомість практичну частину треба обов'язково вивчити в автошколі.

Відповідну інформацію повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів 10 листопада, пише 24 Канал

Дивіться також Тепер ще у двох країнах: втрачене посвідчення водія можна відновити за кордоном

Як українці зможуть складати іспити для отримання посвідчення водія 

Українці зможуть складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без обов'язкового навчання в автошколі,
– вирішив уряд.  

У Кабміні зазначили, що для складання теоретичного іспиту треба звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС. Згодом обіцяють зробити послугу доступною у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах). 

Глава МВС Ігор Клименко пояснив, що водії зможуть вибрати самостійно, чи вони хочуть вивчати правила дорожнього руху в автошколі або самостійно опановувати теорію.

За його даними, ці зміни стосуватимуться також і проєкту "Автошколи для осіб з інвалідністю", який реалізується й для поранених бійців ЗСУ. 

Посвідчення водія можна відновити у Чехії

  • Українське посвідчення водія можна відновити у Чехії. Це вже п'ята держава, де Міністерство внутрішніх справ запустило цю послугу. 
  • Щоб відновити посвідчення, треба прийти у відділення державного підприємства "‎Документ" у Празі на площі Республіки 656/8. На прийом можна записатись онлайн або зайняти живу чергу.
  • До речі, відновити чи обміняти українське посвідчення водія також можна у Німеччині, Польщі, Туреччині та Іспанії. У Словаччині можна обміняти документи.
Автор: Діана Квасневська