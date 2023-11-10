Автошколи не потрібні: українці зможуть самостійно готуватися до іспиту
Українці зможуть самостійно підготуватись, щоб скласти теоретичний іспит з водіння. Натомість практичну частину треба обов'язково вивчити в автошколі.
Відповідну інформацію повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів 10 листопада, пише 24 Канал.
Дивіться також Тепер ще у двох країнах: втрачене посвідчення водія можна відновити за кордоном
Як українці зможуть складати іспити для отримання посвідчення водія
Українці зможуть складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без обов'язкового навчання в автошколі,
– вирішив уряд.
У Кабміні зазначили, що для складання теоретичного іспиту треба звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС. Згодом обіцяють зробити послугу доступною у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах).
Глава МВС Ігор Клименко пояснив, що водії зможуть вибрати самостійно, чи вони хочуть вивчати правила дорожнього руху в автошколі або самостійно опановувати теорію.
За його даними, ці зміни стосуватимуться також і проєкту "Автошколи для осіб з інвалідністю", який реалізується й для поранених бійців ЗСУ.
Посвідчення водія можна відновити у Чехії
- Українське посвідчення водія можна відновити у Чехії. Це вже п'ята держава, де Міністерство внутрішніх справ запустило цю послугу.
- Щоб відновити посвідчення, треба прийти у відділення державного підприємства "Документ" у Празі на площі Республіки 656/8. На прийом можна записатись онлайн або зайняти живу чергу.
- До речі, відновити чи обміняти українське посвідчення водія також можна у Німеччині, Польщі, Туреччині та Іспанії. У Словаччині можна обміняти документи.