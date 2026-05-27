Росія хоче дещо зупинити: політтехнолог розкрив мету істеричного дзвінка Лаврова до Рубіо

Після нового дзвінка Сергія Лаврова до держсекретаря США Марко Рубіо в Росії знову заговорили про "удари по центрах ухвалення рішень". Така нервова риторика збіглася з подіями, які для Кремля явно виходять за межі звичного фону війни.

Політтехнолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу пояснив, що ця істерика навряд чи виникла на порожньому місці. На його думку, Москва намагається через американців вплинути на процеси, які вже починають бити по її вразливих місцях.

Істерика Кремля через українські удари

Дзвінок Лаврова до Марко Рубіо більше схожий на нервову реакцію, ніж на дипломатію. Коли в Росії отримують болючі удари, там починають шукати зовнішній важіль і сподіваються, що хтось інший зможе пригальмувати Україну.

Нагадаємо! Увечері 25 травня 2026 року Сергій Лавров у розмові з Марко Рубіо заявив про намір Росії завдавати "системних і послідовних" ударів по Києву, зокрема по центрах ухвалення рішень і об'єктах, які Москва пов'язує з потребами ЗСУ. Того ж дня російське МЗС також рекомендувало іноземним дипломатам і громадянам залишити українську столицю.

Для Кремля це, схоже, вже не набір окремих епізодів, а тривожна сукупність подій. Удари по нафтопереробці, вибухи біля Новоросійська, знищена техніка на сухопутному коридорі й проблеми на залізниці в Джанкої складаються в картину, яка в Москві явно не подобається.

Ми фактично бачимо ремейк істерики напередодні так званого дня перемоги,

– сказав Загородній.

Прямого важеля тиску на Київ у Росії немає, тому вона знову намагається діяти через американців. Ідея проста: якщо Україну не вдається зупинити власними силами, треба спробувати зробити це руками Вашингтона.

Щось відбувається масштабне, чого ми ще не помічаємо, але росіяни вже це знають. У мене підозра, що по сукупності обставин удари по НПЗ так швидко працюють, що вони реально летять у якийсь триндець,

– сказав Загородній.

Істеричний тон таких дзвінків лише підсилює враження, що Москва боїться не публічної картинки, а розвитку подій у своєму тилу. Йдеться про удари, які вже чіпляють паливну логістику, транспорт і маршрути, важливі для війни.

Москва намагається зупинити удари через американців

У Кремлі, схоже, розраховували повторити старий сценарій і знову спробувати тиснути через американців.

Логіка там проста: якщо колись уже вдалося обривати телефони Трампу й Рубіо та добиватися для себе паузи, то, може, спрацює і тепер.

Росіяни щось бачать, що треба терміново зупиняти Україну. А оскільки жодних важелів тиску на Київ у них немає, то вони, звичайно, намагаються зробити це через американців,

– наголосив політтехнолог.

У США теж бачать цю суперечність: Москва одночасно висуває ультиматуми про Донбас і просить зупинити Україну. Така поведінка дедалі більше схожа не на силу, а на паніку через те, що удари починають бити по справді чутливих місцях.

Якщо ти говориш, що Україна повинна піти з Донбасу, і при цьому телефонуєш з криками: "Рятуйте, щоб Україна нас не добила", то тут щось не так,

– наголосив політтехнолог.

Додатково на позицію США може впливати й нафтовий фактор, якщо найближчим часом з'явиться домовленість з Іраном і на ринок підуть нові обсяги нафти, у Вашингтона буде ще менше причин стримувати українські удари по російській паливній інфраструктурі.

Останні удари по Росії та нові погрози Кремля

У Росії почали готувати обмеження на експорт дизельного пального та авіагасу після ударів по нафтопереробній інфраструктурі. Від початку 2026 року українські атаки вивели з ладу потужності 16 російських НПЗ, а середній рівень переробки нафти у квітні впав до 4,69 мільйона барелів на добу.

У ніч проти 27 травня вибухи лунали в Таганрозі, Туапсе і Воронежі. У Таганрозі після щонайменше 2 ударів зафіксували займання на об'єкті технічного обслуговування і ремонту авіаційної техніки, а у Воронежі після повітряної тривоги через загрозу БпЛА та ракет над містом здіймався дим.

25 і 26 травня Сили оборони України вдарили по командних пунктах росіян в Очеретиному та Верхній Криниці, по пунктах управління БпЛА, складу безпілотників, матеріально-технічних засобів і цистерні з пальним у районі Дебальцевого. Окремо підтвердили зупинку роботи Сизранського НПЗ після удару 21 травня та ураження лінійної виробничо-диспетчерської станції "Ярославль".

Після атаки по окупованому Старобільську Росія знову заговорила про "системні удари" по Києву. На цьому тлі в самій Росії дедалі гостріше реагують на українські удари по НПЗ, тилових об'єктах і містах, бо обіцяного результату війни Кремль так і не показав.