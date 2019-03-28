13:21
28 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Зоряні війни" Путіна. Ленін проти гномів
      Вєсті Кремля
      21:39, 27 березня
      Вєсті.UA: Порошенко і "Острів скарбів". Томос відправляється в Антарктиду
      Вєсті.UA
      19:34, 27 березня
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Блоги Євгенія Мазур
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
      Євгенія Мазур

      Істинний військовий: Встав, повипльовував куски своїх зубів. І все

      1070
      Андрій Руденок
      Андрій Руденок / Едуард Крижановський

      Відслужив строкову службу, але бажання стати офіцером його все ж перебороло. Впродовж 14 років Андрій Руденок будує свою успішну військову кар’єру.

      Нині він вже майор, заступник командира першого патрульного батальйону по роботі з особовим складом. До омріяного військового звання – генерал – залишилось небагато. Майор Національної гвардії Андрій Руденок розповів 24 каналу якими бувають акції протесту та що відчуваєш, коли тебе б'ють мітингувальники.

      Читайте повну історію про офіцера Андрія у спецпроекті 24 каналу: чим Нацгвардія відрізняється від Внутрішніх військ, про дружбу та кохання на службі.

      У числі Нацгвардійців Андрій пройшов і Помаранчеву революцію, і Революцію гідності. Різні люди тоді траплялись: були ті хто розумів, що перед ними прості строковики, чиїсь діти, а були ті, хто вважав найманцями.

      Читайте також: Відважний пес в АТО: як нині служиться легендарному військовому собаці Граду

      Що я відчуваю, коли нам кажуть, що ми найманці? Не звертаю на це уваги. Я знаю собі, хто я є, звідки я пішов і чому там стояв. У кожного громадянина є своя думка, громадяни висловлюються безпосередньо так, як вони думають. Барикад між людьми немає ніяких. Навіть коли ми на службі. Так, український народ іноді називає щось барикадами. Але з нашої сторони я не називаю це барикадами. Є ті, хто за щось, є ті, хто – проти, є просто люди, які виконують свої завдання. Ніяких барикад не існує, – каже майор.

      Андрій Реденок
      Андрій Реденок / Фото Едуард Крижановський

      Родина Андрія пишається званням. Але під час мітингів та акцій він, сержант, на рівні з солдами виходить на службу, і так само охороняє громадський порядок. Неодноразово потрапляв в сутички.

      19 червня 2018 року ми виконували завдання біля Верховної Ради, несли службу з охорони громадського порядку. На той момент була черга нашого батальйону стояти з військовослужбовцями під під'їздом Верховної Ради. В один момент накипіло народу. Люди були трохи підбурені, хтось пару слів крикнув, і вони пішли штурмом на Верховну Раду.

      Андрій Руденко
      Андрій Реденок / Фото Едуард Крижановський

      Мене з моїми військовослужбовцями відтиснули під Верховну Раду. Висмикнули мене з нашої "цепочки". Один здоровий чоловік підійшов до мене, сів на мене і почав бити по обличчю. Не знаю, за що він там стояв.

      Цей чоловік був нетверезий. Це я по запаху зрозумів. Він сидів на мені, і наносив удари по голові. Деякі рази він промазував, я ухилявся, але я чув стійкий запах алкоголю від нього. Йому всі кричали: "Що ви робите?", "Припиніть це"... Вже десь після сьомого-восьмого удару він чи усвідомив, чи хтось його відпихнув.

      Я встав, повипльовував куски своїх зубів. І все. Боляче на той момент не було, але, може, перебував у шоковому стані... Я ще тоді дуже переживав за своїх військовослужбовців, щоб вони в таку ситуацію не попали. Тобто, я і прикривав їх, і деяких відтискав, ну, щоб вони в центр цього не попали. І сам получив, але все нормально.

      Відбувся Андрій тоді струсом головного мозку, переломом носа без зміщень та забиттям... Але на зловмисника не тримає зла.

      Служба – це та робота, де є свої захоплення, є свої радощі, є свої печалі. Але цивільній людині неможливо пояснити, що відбувається в армії.

      Андрій Руденок
      Андрій Реденок / Фото Едуард Крижановський

      Більше історій та подробиць про служби у Національній гвардії України читайте у спецпроекті 24 каналу Національна гвардія: кого і від кого вона захищає

      blog_ava
      Мурал зі зображенням відомої актриси створили в Одесі: вражаючі фото
      сьогодні
      4495
      Автор: Євгенія Мазур
      Теги: Новини України Публікації Новини політики Нацгвардія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Путин заложник своей картины мира, или Почему президент РФ не хочет окончания войны
      сьогодні , 13:00 Путин заложник своей картины мира, или Почему президент РФ не хочет окончания войны
      Павло Казарін 117
      Істинний військовий: Встав, повипльовував куски своїх зубів. І все
      сьогодні , 12:00 Істинний військовий: Встав, повипльовував куски своїх зубів. І все
      Євгенія Мазур 1071
      Поворот у справі Труханова: чому свідки впали в амнезію і змінили покази в суді?
      сьогодні , 10:00 Поворот у справі Труханова: чому свідки впали в амнезію і змінили покази в суді?
      Катерина Петренко 1196
      "В обіймах брехні": кіно, яке помістилось у трейлер
      сьогодні , 09:15 "В обіймах брехні": кіно, яке помістилось у трейлер
      Юлія Ліпенцева 555
      Від Роттердаму до Ельдорадо: комунальні тарифи в передвиборчих програмах та рекламі
      сьогодні , 08:40 Від Роттердаму до Ельдорадо: комунальні тарифи в передвиборчих програмах та рекламі
      Центр UA 658
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук