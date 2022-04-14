Історична ніч: українське знищення "Москви" увійде у світові підручники
Джерело:фейсбук Івана Примаченка
Підсумуємо наслідки історичної ночі. Українські крилаті ракети Нептун завдали руйнівного удару по Москві.
Флагману російського Чорноморського флоту. Тому самому кораблю, який послали у відомому напрямку захисники острова Зміїний – і от воно збулося.
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Історія знищеної "Москви"
Корабель був побудований в Миколаєві, де при закладці мав ім'я Слава. І ось тепер був знищений заради Слави України пуском ракет десь між Миколаєвом і Одесою.
З практичної точки зору втрата Москви відчутно зменшить можливості російського Чорноморського флоту. І деморалізує російських моряків, які упивалися своєю безкарністю, обстрілюючи ракетами українські міста.
Кількість загиблих невідома, але враховуючи обставини і команду корабля в 500+ людей, ця атака може бути найбільшою одномоментною втратою особистого складу рашистів з початку війни.
Це також тріумф української зброї – всі гроші, вкладені в розробку Нептунів протягом багатьох років окупилися за одну ніч. І, звичайно, жахливий провал російської розвідки, що пропустила момент введення українських антикорабельних ракет в стрій. Деталі цієї вже легендарної операції невідомі.
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Найуспішніша морська операція
Російські талеграм-канали пишуть, що український "Байрактар" відволік на себе ППО Москви, після чого двом крилатим ракетам під прикриттям поганої погоди вдалося прорватися і влучити по кораблю. Чи було це так, чи інакше – ми дізнаємося пізніше.
Але вже зараз можна сміливо казати про те, що події в ніч на 14 квітня увійдуть у світові підручники військово-морської історії як найуспішніша морська операція з часів затоплення аргентинського крейсера Генерал Бельграно британською підводкою у 1982.
Єдиний мінус – щойно видану марку з крейсером Москва доведеться терміново перевидавати, щоб актуалізувати стан корабля після подій цієї ночі.
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