Історична подія, – Шмигаль назвав рекордним термін заповнення опитувальника ЄС

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна передала відповіді опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в ЄС.

За словами Дениса Шмигаля, це історична подія, адже в рекордний термін українська команда заповнила опитувальник. Про це передає 24 канал.

Важливо Ще один крок на шляху до ЄС, – Зеленський передав готовий опитувальник главі представництва ЄС

"Це була злагоджена і дійсно професійна робота Уряду, Офісу Президента, народних депутатів та громадських експертів. Дуже дякую всім за цю роботу", – зазначив прем'єр-міністр.

Ми стали ще на один крок ближче до ЄС. Розраховуємо, що європейське рішення у відповідь буде таким же швидким,

– зазначив Денис Шмигаль.

Крім того, він повідомив, шо 19 квітня 2022 року подали законопроєкт, яким пропонується забезпечити вільний обіг на території України товарів, які відповідають вимогам щодо безпечності нехарчової продукції ЄС.

"Наша основна мета – європейське майбутнє, європейські стандарти у всьому. Після війни плануємо будувати нову українську економіку, яка буде частиною великої європейської", – пояснив Шмигаль.

Прем'єр-міністр нагадав, що Україна вже приєдналася до європейської енергомережі та говорить про єдиний платіжний простір й безкоштовний роумінг. Україна переможе і буде заможним, вільним членом Європейського Союзу.

До речі – Шмигаль та прем'єр Литви відвідали Бородянку