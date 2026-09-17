 "Історичний крок": Трамп анонсував створення бази армії США в Польщі

Дональд Трамп заявив про значний прогрес у планах щодо створення нової бази армії США на території Польщі. За його словами, якщо домовленості буде реалізовано, місце розташування бази оголосять найближчим часом.

Про це він повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.

Що відомо про створення нової бази?

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Варшава досягли значного прогресу в питанні створення нової бази армії США в Польщі. Про це він повідомив 17 вересня, назвавши домовленість важливим кроком для американсько-польського військового партнерства.

Трамп також подякував президенту Польщі Каролю Навроцькому за його позицію та зазначив, що в разі реалізації плану місце розташування бази можуть оголосити вже найближчим часом.

До слова, у Росії погрожують "знищити Польщу за 3 дні" у разі війни. Своєю чергою, у Варшаві навели приклад України, яка змогла чинити опір окупантам.

Нагадаємо, Польща посилює охорону кордону з Україною через ризики, пов'язані з російськими ударами по прикордонній інфраструктурі. Біля пунктів пропуску "Дорогуськ", "Медика" та "Корчова" планують облаштувати додаткові спостережні пости та залучити військові підрозділи.

Водночас у Державній прикордонній службі України запевнили, що ці заходи не мають вплинути на перетин кордону. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, усі пункти пропуску працюють у звичайному режимі, а офіційних попереджень від польської сторони про можливе сповільнення пропускних операцій наразі не надходило.