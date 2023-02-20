Історичний візит Байдена до Києва: Єрмак розповів, хто ще прибув із президентом США

Приїзд Джо Байдена до Києва також підтвердив очільник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він назвав візит американського лідера "історичним".

Окрім Байдена, також до Києва завітав радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван. Андрій Єрмак заявив, що Україна сьогодні – це серце демократії, яке веде боротьбу за свободу.

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Що кажуть в ОП про візит Байдена до України

Так, Андрій Єрмак назвав візит президента США Джо Байдена в Київ "історичним".

Також він подякував раднику Байдена з нацбезпеки Джейку Саллівану:

Хочу подякувати раднику Джо Байдена з нацбезпеки Джейку Саллівану, з яким ми працювали, зокрема і над питанням візиту. Дуже радий конструктивній співпраці з Джейком, яка завжди дає потужний результат,

– написав очільник Офісу Президента.

Він також наголосив, що візит американського лідера – стратегічний.

"Вирішуються чимало питань і будуть пришвидшені ті, які підвисли. Наша спільна мета – перемога України над Росією і тріумф українських воїнів та західної зброї", – додав Єрмак.

Байден та Салліван у Києві / фото Андрія Єрмака

Байден оголосив нову допомогу Україні

Американський президент оголосив про нову поставку критично важливого обладнання Україні. У пакет допомоги увійдуть: артилерійські боєприпаси, протитанкові системи та радари повітряного спостереження, щоб допомогти захистити наш народ від повітряних бомбардувань.

Також цього тижня США оголосять про додаткові санкції проти еліт і компаній Росії.