Історик розповів про традиції, які українські артилеристи зберігають уже понад століття

У 26-тій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича влаштували невеличкий екскурс у славну історію українських артилеристів. Деяким військовим традиціям уже понад століття, а нащадки й досі пам'ятають їх.

Про артилерійські команди зараз і століття тому розповів історик Олександр Федоришен. За його словами, наші "гармаші" й досі пам'ятають традиції своїх попередників.

До теми Українська артилерія знищила 5 ворожих "Градів"

"333", "Вогонь", "Постріл", "Гати" – усі ці команди означають відкрити вогонь, але кожна з них має свою історію.

Федоришен наголошує, що "333" – це вже універсальна команда, що з'явилася в реаліях ХХ століття. Тодішні українські артилеристи дотримувалися статутів тієї епохи.

Піднята догори рука й команда "Вогонь" теж з'явилася і стала популярною у ті часи.

Є ще спогадна річ, екранізована у фільмі про бій під Крутами. Команда "Гати!"

– додає історик.

Розповідь історика про традиції артилеристів: дивіться відео

Раніше Генштаб ЗСУ продемонстрував, як круто працює українська артилерія в бою.

Ефектна робота української реактивної артилерії: дивіться відео