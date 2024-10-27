Чуда не сталось, – Садовий про скасування судом історико-архітектурного опорного плану Львова

Шостий апеляційний суд Києва скасував історико-архітектурний опорний план Львова. Засідання щодо долі архітектурної спадщини міста відбулося у закритому письмовому провадженні.

Про це 27 жовтня повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, це засідання стало ще одним доказом того, що Україна потребує якісної судової реформи.

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Суд скасував історико-архітектурний опорний план Львова

Андрій Садовий зазначив, що ні Міністерство культури, ні Львівська міська рада не мали можливості публічно захистити свою позицію.

Ми готуємо касацію і не збираємось відступати, адже правда за нами. Наш обов'язок – зберегти історичну спадщину Львова для майбутніх поколінь львів'ян, а не забудовників!

– написав мер Львова.

Садовий наголосив, що всі рішення, які стосуються громад, мають прийматися та обговорюватися у публічному процесі. Він також закликав журналістів, блогерів та громадських активістів звернути увагу на цю ситуацію.

За словами міського голови Львова, сьогодні саме публічність є єдиним захистом і надією на справедливість.

Попри всі на світі рішення, ми не дамо знищити історичну спадщину Львова! Це спадщина України та світу! Все будемо робити відповідно до конституції, бо джерелом влади є народ. Якщо прийдеться лягати під кран, щоб зупинити забудову, то там буде теплий чай і бочка з ватрою. Не пропадемо,

– підсумував Андрій Садовий.

Історико-архітектурний опорний план – це документ, що регулює нове будівництво в межах історичного ареалу, а також більш віддалених районів міста, в яких розташована цінна архітектура. Він містить інформацію про межі та режими забудови, пам'ятки архітектури, історії, історичну забудову, історичні містобудівні об'єкти та елементи ландшафту. За важливістю ІАОП прирівнюється до Генерального плану міста.

Цей документ почали розробляти у 2017 році. В 2021 році Львів подав його на затвердження в департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА, а у січні 2024 року ІАОП затвердив Мінкульт.

Відповідно до ІАОП, Львів поділили на зони, що сформовані з ансамблю історичного центру, зони ЮНЕСКО, промислових районів, археологічних територій тощо. Для кожної зони були прописані чіткі обмеження щодо висоти забудови, відстаней від пам'яток архітектури, умов до їх перебудови та реконструкції.

Чому цей план скасували