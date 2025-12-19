Командир 225 ОШП, Герой України Олег Ширяєв, в інтерв’ю РБК-Україна розповів про історію полку та його людей, передає 24 Канал.

Історія 225 ОШП

Як розповів Олег Ширяєв, все почалося з березня 2022 року, коли росіяни стояли під Харковом. Тоді завдання було простим – вберегти своє місто, сім'ї та домівки. Так цивільні харків'яни стали воїнами.

Сам командир зустрів повномасштабне вторгнення простим солдатом. Через деякий час він став командиром роти, а потім – батальйону. У лютому 2025 року відбулося розширення до полку. Свого часу підрозділ виконував бойові завдання під Макіївкою, Авдіївкою, Часовим Яром, а також першими ввійшли в Курську область.

Пишаюсь тим, що перенесли війну на територію противника і що саме 225 батальйон пробив дорогу на Курську область для українських Сил оборони. Вперше в історії ЗСУ ми здолали глибоке ешелоноване мінування противника. За два дні зайшли майже на 30 кілометрів вглиб території противника,

– зауважив командир 225 ОШП.