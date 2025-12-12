Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зазначивши, що "приманкою" слугують фейкові гроші, на які ведеться ворог. За останній місяць вже зафіксовано не одну тисячу звернень.

Який спосіб винайшли ЗСУ, щоб брати росіян у полон?

Військовослужбовець Сил ТрО поділився, що українські військові зараз проводять цікаву комбіновану операцію – на території Курської області вони розкидають фейкові рублі. Російські окупанти їх підіймають і бачать на фейкових купюрах QR-коди з інформацією, до кого можна звернутись, щоб здатись у полон.

Лише за листопад було понад 4 тисячі звернень. Це потрібні дії, які потрібно використовувати для зменшення кількості ворога,

– наголосив він.

Тим часом деякі росіяни спеціально розганяють фейки про те, що ці купюри "отруйні". Це, за словами Мусієнка, свідчить про те, що подібні акції на території країни-агресорки теж корисні.

Цікаво! Російські полонені часто скаржаться на своє командування, яке кидає їх на позиції як "м'ясо". Крім того, вони розповідають про нереально великі втрати.

Він додав, що завдання ЗСУ – деморалізувати противника, зривати мобілізаційні заходи і говорити, що краще здатись в полон, ніж воювати.

ЗСУ беруть росіян у полон: останні новини