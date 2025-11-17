Однак у перші місяці 2022 року ситуація була протилежною. Про це розповіли командир полку Юрій Федоренко та його заступник Олесь Маляревич, інформує 24 Канал.

Читайте також Майже 1500 дронів від киян передав бійцям 112 бригади ТрО Віталій Кличко

"Після того, як ми увійшли в проєкт "Лінія дронів", 90% фінансування – це мільярди гривень! – виділяються за рахунок держфінансування, за рахунок податків, які сплачують українці, а також за рахунок підтримки наших партнерів. І 10% – це прямі донати від українського народу. Але в розмірі полку ці 10% – це мільйони гривень. Є номенклатури засобів, боєприпасів, дронів, які ми централізовано отримуємо від держави. І є ті, які ми купуємо самостійно. До речі, закуповувати напряму – це ініціатива президента Зеленського", – розповів Юрій Федоренко.

На початку повномасштабного вторгнення підрозділ залишався без належного забезпечення й діставав зброю та дрони завдяки знайомим і волонтерам. За словами Олеся Маляревича, першу партію зброї вдалося отримати на одному зі складів МВС, просто пред'явивши паспорт.

У перший день нам видали кожному по автомату, 4 магазини і по 120 патронів. Вже наступного дня ми висунулися в Київську область і зрозуміли, що з такою кількістю зброї ми нічого в принципі зробити не зможемо, тому що ми були відрізані від будь-якого постачання. Я вийшов через знайомих на склади МВС, які в той час активно розформовувалися, тому що була загроза їхнього знищення. Уявіть собі, цивільна людина, яка приїжджає тільки зі своїм паспортом і отримує два буси зброї,

– розповів Олесь Маляревич.

Перші дрони, з яких фактично розпочалася історія "Ахіллесу" як підрозділу безпілотних систем, бійці отримали від Володимира Кличка.

"Володимир Кличко передав нам в Києві 2 "мавіки". Я їх прийняв, тому що як кінематографіст я розумів, що цим можна щось знімати з повітря. Привіз їх на наші позиції. Це було в 300 метрах від росіян. Через два дні ми цими мавіками скористувались і знайшли 3 танки. З цього, можна сказати, почалася історія артилерійської аеророзвідки "Ахіллесу", – зазначив Олесь Маляревич.

Історія з дронами в полку "Ахіллес" почалася з "мавіків" від Володимира Кличка: відео

Нагадаємо, "Ахіллес" створили добровольці 24 лютого 2022 року як стрілецьку роту 128-го батальйону 112-ї бригади ТрО. Згодом рота трансформувалася у підрозділ ударних БпАК, потім – у батальйон, а в січні 2025 року його розгорнули в окремий полк.

Основні завдання — аеророзвідка та ураження сил противника за допомогою різних типів безпілотних комплексів. Підрозділ брав участь у боях за Київ, у контрнаступі на Харківщині, а також у боях на Донеччині, зокрема під Бахмутом і Куп'янськом. Завдяки високій ефективності полк стабільно входить до числа найрезультативніших підрозділів Сил оборони України.