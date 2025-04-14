"Ворог йшов, як зомбі": боєць НГУ Часник розповів про м’ясні штурми під Покровськом

М’ясні штурми, газові атаки, дрони-камікадзе й дуель на відстані кількох кроків – саме так виглядала оборона Покровська очима гвардійця з позивним Часник. У найкритичніший момент він заштовхав гранату під бронік росіянину й відвоював право жити – для себе й своїх побратимів.

Про це розповідає 24 Канал.

Читайте також Не хотів виходити з дому, – військовий чесно сказав, що його дивує під час повернень з фронту

Гвардієць Часник пережив найжорсткіші штурми під Покровськом

Росія не рахувала втрати, кидаючи піхоту під Покровськом у нові штурми. Але на шляху ворога стали українські захисники, серед яких – сержант Василь із позивним Часник. Саме він, ризикуючи життям, особисто зупинив окупанта, заштовхавши йому гранату просто під бронежилет.

Гвардієць на бойовому посту / Фото: Західне ОТУ НГУ

Василь – командир відділення 2-ї Галицької бригади Нацгвардії України. Він не любить гучних слів про війну, але має за плечима досвід боїв, у які ворог йшов буквально хвиля за хвилею, попри шалені втрати.

Я хочу боротися зі злочинністю,

– саме так формулює своє покликання Часник.

Нині він служить у патрульній роті, яка відповідає за безпеку в тилу, але коли настає час – стає до бою на передовій.

За стримування ворога на Покровському напрямку він був відзначений нагородою "За доблесну службу".

"М’ясо йде хвиля за хвилею": що відбувалося під Покровськом

На Покровському напрямку ситуація була критичною. Росіяни безперервно атакували, підтягаючи резерви.

Складалося враження, що росіяни, яких ми "подвухсотили", якимось чином підіймаються, як зомбі, й повертаються знову. Важко повірити, що бувають такі буквальні м’ясні штурми, поки на власні очі не побачиш, як ворожа піхота просто йде на вірну смерть,

– згадує Василь.

Ворожі війська намагались прорвати оборону будь-якою ціною. Іноді їм вдавалося наблизитись майже впритул. Саме тоді Часник і його побратими опинились у критичній ситуації.

"Дуель зі смертю": як граната врятувала життя

Під час одного з боїв Часник почув, як вороги обговорюють, як закинути гранату у бліндаж українських військових. Діяти треба було миттєво.

Я чув, як вони говорили про гранату. Зрозумів, що часу нема. Висмикнув чеку, відкрив заслінку і буквально запхав її за бронік росіянину. Більше ми їх не чули,

– каже Василь.

Це була реальна дуель зі смертю – на відстані кількох кроків, коли кожна секунда вирішує все.

Часник і побратими / Фото: Західне ОТУ НГУ

Інший штурм Часник запам’ятав на все життя. Росіяни застосували одразу кілька методів.

Спочатку нас закидують газовими шашками. Одночасно їхні безпілотники облітають позицію і відпрацьовують, коли помічають будь-який рух. Вже потім починається штурм піхоти. Коли нам закинули "дими", навіть у протигазах стало важко дихати. Щоб полегшити ситуацію, я підходив до дверей бліндажа і намагався їх відкинути якнайдалі. Треба було рухатися блискавично, щоб не потрапити під дрон,

– згадує гвардієць.

Одного разу Василь отримав поранення – куля пройшла шию, але, на щастя, не зачепила життєво важливих органів. Продовжував бій, навіть не усвідомлюючи травми.

В перестрілці не відчував, що мене зачепило. Адреналін тримав. Треба було працювати,

– пояснює Часник.

У критичний момент, коли він впав у ступор, його підтримав побратим Валентин Карпінець.

Мить перепочинку між боями / Фото: Західне ОТУ НГУ

Він сказав: "Чоловіче, давай! Ми прийшли сюди разом – і вийдемо разом,

– згадує гвардієць.

Василь пояснює, що в найважчі миті тримали думки про дім, дружину і синів.

Я в лавах Cил оборони захищаю свій дім, свою сім'ю, свою дружину і синів. Попри все, я маю до них повернутися. І це буде можливим тільки тоді, коли ми захистимо нашу незалежність,

— підсумовує Часник.

Поки ворог кидає у бій все нові сили, українські захисники тримають оборону на межі можливого. Історії таких як Часник – це не просто спогади з фронту. Це приклади незламності, які формують нову історію України.