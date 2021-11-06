Історія мови: Ukraїner та Український ПЕН представили унікальний експлейнер

Попри складну історію, постійні заборони та втручання в органічне формування мови, її вдалося не лише зберегти, але й почати відроджувати. Чи багато українців знають про історію мови та чи достатньо розуміють її діалекти – спробувала пояснити команда Ukraїner й Український ПЕН.

Прем'єра відеоексплейнера в мережі відбулася 28 жовтня. Член експертної ради, Українського ПЕН, журналіст, телеведучий та письменник Юрій Макаров прокоментував її так: "Гірке відчуття, що це не сталось 30 років, тому що таких продуктів не є десятки чи сотні".

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Чому експлейнер вартий уваги

Пів року автори спільно з експертною радою опрацьовували факти та обирали найвлучніші формулювання.

Усе для того, аби коротко та доступно розповісти про те, що відбувалося з українською мовою від початку її існування та як вона сформувалася такою, якою ми послуговуємося тепер.

Відеоексплейнер про історію української мови: дивіться відео



До експертної ради з історії мови увійшли: Юрій Макаров, Іван Андрусяк, Лідія Гнатюк, Володимир Кулик та Надія Кісс.

"У цьому відео та статті ми намагалися показати й історію, й сучасний стан: ми говоримо про сленг, про діалекти про неологізми, про те, як повертаються старі слова. Звісно, я не науковець, а популяризатор науки, тож розбиратися в усіх цих шарах допомагали експерти", – розповіла співавторка, письменниця, редакторка та членкиня Українського ПЕН Анастасія Левкова.

Другим співавтором експлейнера про мову є письменник, перекладач і один із співтворців ютуб-каналу "Твоя підпільна гуманітарка" Остап Українець.

Тепер можна пройти експрес-курс історії української мови за ті пів години, які у вас займе читання нашого експлейнера. А ще Максим Щербина із Настею Левковою перетворили цей величезний текст на сценарій 17-хвилинного відео, яке мені випало озвучити,

– розповів він.

Пояснювальний текст та відео мають переклад англійською та надалі будуть представлені усіма 12 мовними версіями Ukraїner.

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"Ми представили детальний експлейнер про те, що таке українська мова, демаркацію різних явищ, що стосуються України, які є нашим національним надбанням і символами. Надзвичайно важливо проводити ці демаркаційні лінії в умовах інформаційної війни і давати підгрунтя тому, що таке Україна", – заявив засновник Ukraїner Богдан Логвиненко.

Як він зауважив, ці експлейнери роблять для широкої аудиторії максимально зрозумілими й намагають також "цілитись" на молодшу аудиторію.

Доволі складні речі пояснюють в медійній стислій популярній формі не лише для розуміння всередині, але й для публічної культурної дипломатії назовні.



Ukraїner та Український ПЕН представили експлейнер / Фото Ukraїner

За словами Богдана Логвиненка, у новому форматі пояснювальних відео й текстів автори продовжать стисло розповідати про суть різноманітних найяскравіших явищ з історії України.

Вже 11 листопада на ютуб-каналі Ukraїner відбудеться прем'єра другого пояснювального відео – про походження та розвиток української літератури, а напередодні на сайті буде представлено текстовий формат.

Презентація експлейнера про походження та розвиток української літератури за участі авторів та експертів відбудеться в Українському кризовому медіа-центрі 11 листопада о 13:00.

Серія експлейнерів про українську мову та літературу виходить за підтримки Українського культурного фонду.