Зруйноване житло на окупованих територіях: історія боротьби переселенки з Авдіївки

Анна Шаповал – мешканка Авдіївки, яка втратила дім через війну. Її квартира, де вона виросла й прожила більшу частину життя, була повністю зруйнована внаслідок обстрілів. Разом із дітьми Анна переїхала до Кропивницького, де продовжує боротися за право на компенсацію за втрачене житло на окупованих територіях. Попри подані заявки через Дію та звернення до міжнародних організацій, отримати допомогу їй поки не вдалося.

Як виглядає процес компенсації за зруйноване майно, перед якими труднощами постають мешканці постраждалих громад, і на що можуть сподіватися українці, які втратили своє житло?

Цей матеріал створила команда платформи "Свій дім" спеціально для 24 Каналу.

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Це не просто квартира, це все моє життя

Анна Шаповал із сім’єю покинула рідну Авдіївку у 2014 році через початок бойових дій. Вона з двома дітьми переїхала до Покровська, де залишалася протягом кількох років.



Анна Шаповал / Фото з особистого архіву

Ми довгий час іще їздили до Авдіївки, коли була така можливість. Але потім це стало неможливо. Сусіди надсилали мені фото й відео: спочатку майно було просто пошкоджене, але згодом будинок повністю зруйнували,

– розповідає Анна.

Крім квартири Анни, було знищено оселю її брата та будинок у старій частині Авдіївки, який вони планували облаштувати у майбутньому.



Зруйнований будинок, в якому жила Анна в Авдіївці / Фото з особистого архіву

Це не просто квартира, це все моє життя. Там залишилися всі дитячі фото, речі моїх дітей. Ми не встигли нічого забрати: ні фото, ні бокали із серванта. Там усе було моє,

– розповідає Анна.

Спроби отримати компенсацію

Після руйнування квартири Анна звернулася до поліції та СБУ, щоб зафіксувати факт руйнування. Вона також подала документи через Дію.

Спочатку подала як пошкоджене майно, потім – як зруйноване. Надсилала фото, ксерокопії документів, паспорт, ідентифікаційний код, але жодного результату немає,

– зазначає Анна.



Зруйнований дім батьків Анни / Фото з особистого архіву

Окрім цього, Анна подавала заявки до міжнародних організацій, які займаються наданням грошової допомоги.

Закон про компенсацію й нові виклики

Анна розглядає можливість скористатися новим законом, який передбачає компенсацію за втрату житла через відмову від права власності. Закон наразі чекає на підпис президента.

Там треба спочатку відмовитися від квартири, а потім, через якийсь час, держава нібито виплатить гроші чи видасть сертифікат. Але що буде, якщо у бюджеті не знайдуться кошти? Тоді я залишусь і без квартири, і без компенсації,

– говорить Анна.

Зараз Анна живе у Кропивницькому разом із двома дітьми. Її батьки та бабуся орендують будинок у Полтавській області.



Дім батьків в Авдіївці до руйнування / Фото з особистого архіву

Мої діти досі згадують наш дім. Старша донька казала: "Я хочу спати у своєму ліжку, у своїй спальні". Я й сама постійно думаю про нашу квартиру,

– ділиться Анна.

Анна зберігає всі документи, фотографії та відеозаписи руйнувань, які вдалося знайти, і сподівається, що вони ще знадобляться для отримання компенсації.

Хто має право на компенсацію?

"Кожен, чиє житло в Авдіївці або іншому місті на окупованій території зруйноване чи пошкоджене, може розраховувати на компенсацію після прийняття та вступу в дію Закону №11161", – пояснює юрист "Центру правової допомоги" Ярослав Кіт.



Ярослав Кіт / Фото з архіву юриста

Після ухвалення закону процедура отримання компенсації буде складатися з таких етапів:

Подання заяви – заяву можна буде подати через застосунок Дія, до місцевих органів влади або у військову адміністрацію.

Обстеження майна – якщо житло знаходиться на окупованій території, його обстеження проведуть після звільнення цих земель.

Верифікація даних – якщо ви не маєте документів чи фото/відео руйнувань, оцінка буде проведена за супутниковими даними.

Надання компенсації – ви зможете отримати компенсацію у вигляді грошей або житлового сертифіката, який можна використати для купівлі іншого житла.

Як діяти зараз?

Для тих, хто втратив житло на окупованих територіях, зараз доступні такі можливості:

Реєстрація майна: занесіть інформацію про зруйноване чи пошкоджене житло до Єдиного державного реєстру через Дію або звернувшись до органів влади.

Експериментальний проєкт із супутниковими даними: у деяких регіонах руйнування майна оцінюють за допомогою супутникових знімків.

Виплати люди можуть отримати уже після ухвалення закону, але право на вимогу компенсації від Росії перейде до держави, якій доведеться віддати право власності на майно.

Які документи потрібні для подання заявки?

Для реєстрації зруйнованого чи пошкодженого майна необхідно підготувати такі документи:

Паспорт громадянина України.

Ідентифікаційний код.

Документи на право власності на житло: це може бути договір купівлі-продажу, свідоцтво про спадщину, акт прийому-передачі тощо.

Фото- чи відеоматеріали руйнувань (якщо доступні).

Інші докази, що підтверджують факт руйнування (за наявності), наприклад акти огляду пошкоджень або супутникові дані.

Що робити, якщо немає документів чи фото?

Якщо документи на житло втрачені або їх не було, право власності можна відновити через Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. У разі, якщо житло не зареєстроване, це питання вирішується через суд.

Якщо немає фото чи відео руйнувань, оцінка базуватиметься на супутникових даних або даних обстеження після звільнення території.

Чи потрібно чекати репарацій від Росії?

Компенсацію за пошкоджене чи зруйноване житло можна отримати за рахунок державного бюджету або міжнародної допомоги, незалежно від репарацій. Репарації залишаються довгостроковим процесом, який доповнює компенсації, але не є обов’язковою умовою для виплат.

Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України ("RD4U") створений для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, заподіяних агресією Російської Федерації проти України.

Подати заяву можна на сайті реєстру для України.

Чому можуть виникнути складнощі з новим законом?

Законопроєкт № 11161 викликає багато запитань, зокрема щодо:

необхідності відмови від права власності на користь держави без чітких гарантій виплат;

незрозумілого джерела фінансування компенсацій;

відсутності чітких термінів отримання компенсації;

доступу до супутникових даних і доказів руйнувань;

обмеження прав громадян, які тимчасово виїхали за кордон.

Також у багатьох людей виникають сумніви через вимогу проживати в Україні впродовж двох років для отримання компенсації. Це може позбавити права на виплати тих, хто змушений був виїхати за кордон у пошуках безпеки.

Чому важливо подавати заявку?

Навіть якщо компенсацію поки що не виплачують, реєстрація вашого майна в реєстрі допоможе отримати допомогу в майбутньому.

Питання компенсації за зруйноване житло залишається болючим для мешканців окупованих територій, зокрема Авдіївки. Голова комісії з розгляду питань щодо відшкодування за пошкоджене та зруйноване майно Авдіївської громади Євген Удовенко зазначає, що чинна законодавча база поки що не враховує особливостей ситуації на Донеччині та Луганщині, які найбільше постраждали від бойових дій.

Наразі чинні норми передбачають обстеження зруйнованого майна спеціальними комісіями. Але на окупованих територіях це фізично неможливо. Без документального підтвердження важко рухатися далі. Тому всі ми чекаємо на ухвалення закону, який дозволить розв’язати ці проблеми,

– пояснює Удовенко.



Євген Удовенко (ліворуч) / Фото з архіву чиновника

Особливість ситуації в Авдіївці полягає у масштабних руйнуваннях.

Місто тривалий час перебувало під масованими обстрілами. Артилерія, авіація, ракетні удари – всі види озброєння використовувалися проти міста. Ще до окупації нам вдалося зафіксувати частину пошкоджень, але тепер це неможливо. Судячи з інтенсивності вогню, більшість споруд або зруйновані до фундаменту, або настільки пошкоджені, що непридатні для життя,

– розповідає він.

Щоб допомогти мешканцям, Авдіївська міська військово-цивільна адміністрація організувала роботу після релокації. Спеціалісти комісії зараз працюють у Дніпрі, Кам’янському та інших містах. Вся комунікація з жителями відбувається переважно через сайт адміністрації.

Ми створили максимально простий механізм. Людина може звернутися за допомогою через сайт або телефоном. Є фахівці, які нададуть консультацію, допоможуть заповнити всі необхідні форми та внести дані до державного реєстру пошкодженого майна. Це важливо, навіть якщо зараз компенсація недоступна. Після ухвалення відповідного закону ці дані стануть основою для відшкодувань,

– наголошує Удовенко.

Документи про право власності на житло – одна з головних проблем для мешканців Авдіївки. Причини їхньої відсутності різні: незакінчена процедура реєстрації, втрата оригіналів під час обстрілів або повне знищення будинку. У таких випадках мешканці можуть звернутися до суду. За наявності доказової бази та необхідних документів вони можуть визнати право власності на житло та зареєструвати його у встановленому законодавством порядку.

Удовенко пояснює, що сьогодні фахівцям Авдіївської міської військової адміністрації вдалося врятувати та евакуювати Реєстр житлового фонду комунальної власності Авдіївської територіальної громади. Копії цих документів надаються авдіївцям для звернення до суду. Проте ця послуга доступна лише власникам квартир у багатоповерхівках, які отримували житло за ордерами. Щодо приватних будинків, їхня реєстрація здійснювалася через БТІ у Донецьку та Ясинуватій, тому отримати інформацію про них наразі практично неможливо.

Чинні механізми компенсації поки що розробляються без урахування ситуацій на окупованих територіях, пояснює чиновник. Планується, що спеціальні нормативні акти врегулюють ці питання та створять можливість для мешканців зареєструвати свої збитки та отримати компенсацію в майбутньому.

Стосовно консультацій або допомоги переселенці з Авдіївки можуть звертатися на гарячу лінію 0800 501 007 або офіційний сайт Авдіївської міської військової адміністрації.