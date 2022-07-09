Побили майже до смерті, катували та тримали в ямі: жахлива історія полону українського таксиста

Михайло Орловський був таксистом, але з початком повномасштабної війни він вступив до територіальної оборони на рідній Чернігівщині. У березні окупанти взяли його у полон, де він провів 34 жахливих дні.

Момент взяття Михайла в полон потрапив на запис реєстратора його власного автомобіля, згодом росіяни самі опублікували його у соцмережах. Чоловік їхав разом із військовим, коли натрапив на російський БТР. Озброєні загарбники наказали їм вийти з автівки.

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Михайло провів у ямі посеред лісу 2 доби

Росіяни затягнули Михайла на БТР / Скриншот Sky News

Як розповів чоловік британським журналістам, їх арештували, забрали особисті речі, роздягнули та повезли до густого лісу.

Вони побили нас у лісі, почали допитувати, потім зв'язали та кинули до ями, де протримали 2 доби,

– поділився він.

Зауважимо, що Михайло Орловський потрапив до полону 7 березня, коли в Україні було дуже холодно. Він був у спортивних штанах, а також на нього накинули куртку, яку потім зав'язали. На дно ями кинули картон, а ще там було 2 ящики, на яких можна було сидіти.

Після 2 діб, проведених у ямі посеред лісу, чоловіка вертольотом переправили до в'язниці у Курську, що в росії.

"Нас переводили з кабінету до кабінету, з допиту на допит. Постійно доводилося підписувати документи. Допитували, били", – розповідав Михайло.

За його словами, у спеціальній окремій кімнаті полонених сильно били боксерськими рукавицями по нирках, печінці, ребрах, шиї, ногах. Також російські нелюди застосовували до них електрошокери.

Також полоненим чоловікам та жінкам голили голови, брали зразки крові, ДНК та відбитки пальців.

Там була колонка. Коли грав гімн, а він грав по 10 – 15 разів на день, ми мали вишикуватися в шеренгу та співати гімн росії,

– згадує Михайло.

Повернувся додому у мамин день народження

У таких жахливих умовах українець прожив 34 дні. Потім він дізнався, що його повернуть додому через процедуру обміну. Михайло зізнався, що плакав під час 3-годинної поїздки до українського кордону. Він потрапив на Батьківщину 10 квітня – у день народження своєї мами.

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"Я подзвонив їй, сказав, що у мене все добре, я живий-здоровий. Я пам'ятаю сльози радості мами, як вона зраділа, що Бог їй зробив такий подарунок", – поділився Михайло Орловський.

Потрапивши до України, чоловік повернувся на те місце, звідки його забрали окупанти. Там він побачив деякі свої речі – футляр для окулярів, навушники та візитівки лежали на землі. Знайшов Михайло і свою автівку – вона повністю згоріла, але можна було розібрати реєстраційний номер. Разом з тим особисті речі чоловіка. як от телефони, обручка, паспорт, водійські права залишилися у росіян.

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