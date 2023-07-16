"Ці очі щодня бачили смерть": у Міноборони показали щемливу історію порятунку бійця з передової

Українські захисники кожного дня ціною власного життя захищають і звільняють території від ворога. На захисті країни стоять не лише бійці, а й медики, які рятують поранених від смерті.

Військовий медик пригадав одну із щемливих історій порятунку військовослужбовця. Раніше він був звичайним сімейним лікарем, проте війна внесла свої корективи.

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"Його серце вже не билося"

Чоловік на кадрах – медик з передової. Раніше він був сімейним лікарем й працював у загальній практиці у Красилові, що у Хмельницькій області. З початком повномасштабного вторгнення чоловік відправився на фронт, аби допомагати пораненим бійцям на передовій.

Медик пригадав один із щемливих випадків порятунку військовослужбовця. Це сталося кілька тижнів тому. На передовій один із бійців отримав серйозні поранення голови, живота й ноги. Тоді для медика було завдання – чимшвидше доставити пораненого до лікарів. Дорогою чоловік давав йому усі ліки, які в нього були, щоб зупинити кровотечу й запобігти рвоті.

Він помирав у мене на руках. Чому запам'яталося? Я пам'ятаю, що з Богом тоді намагався вступити у діалог. І я сказав: "Боже, в мене є до тебе дуже велике прохання. Якщо ти його здійсниш, то моє життя повністю зміниться і стане кращим",

– пригадує медик.

Ситуація у той момент була критичною, адже ворог цинічно обстрілював дорогу евакуації з мінометів.Медик зізнається, що у нього не вистачало сил, щоб донести пораненого, а дорога ще була далека. За його словами, військовослужбовець був у критичному стані, промайнула навіть думка, що він не доживе.

У цей критичний момент медик знову звернувся з діалогом до Бога, аби той допоміг врятувати пораненого.

"Я тягнув його з останніх сил. Я на колінах благав: "Ти тільки не помирай", колов його далі (ліками – 24 Канал). Привіз без свідомості й дихання його на стабілізаційний пункт. Але в нас чудові лікарі. Вітальні функції згасли буквально за хвилину до того, як я добрався до стабпункту. Його реанімували. Він навіть мав якийсь тиск, хоча його серце вже не билося. Це просто дивовижно", – розповів медик.

Історія порятунку бійця: дивіться відео

Людину, яка була на передовій, легко впізнати, подивившись їй в очі. Ці очі щодня бачили смерть. Такі очі знають справжню ціну життя,

– мовиться у дописі Міноборони.

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