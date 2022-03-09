Історія повторюється: росіянин хотів вивезти з України старовинну ікону та багато грошей
Джерело:ДБР
Росіянин намагався вивезти з України понад 800 тисяч доларів США та старовинну ікону. Він старанно приховував це, але і гроші, і ікону знайшли прикордонники під час огляду.
Спрацювало Державне бюро розслідувань спільно з працівниками Вінницької митниці. Огляд машини росіянина відбувся у пункті пропуску "Могилів – Подільський – Отач".
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Старовинну ікону знайшли під час проведення поглибленого огляду авто. Експертиза згодом визначатиме її культурну цінність.
Ікона, яку намагались вивезти / Фото ДБР
Гроші росіянин старанно приховував / Фото ДБР
Гроші та ікону вилучили у встановленому законом порядку.
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