Історія повторюється: росіянин хотів вивезти з України старовинну ікону та багато грошей

9 березня 2022 , 12:01
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Джерело:

ДБР

Росіянин намагався вивезти з України понад 800 тисяч доларів США та старовинну ікону. Він старанно приховував це, але і гроші, і ікону знайшли прикордонники під час огляду.

Спрацювало Державне бюро розслідувань спільно з працівниками Вінницької митниці. Огляд машини росіянина відбувся у пункті пропуску "Могилів – Подільський – Отач".

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Старовинну ікону знайшли під час проведення поглибленого огляду авто. Експертиза згодом визначатиме її культурну цінність.


Ікона, яку намагались вивезти / Фото ДБР


Гроші росіянин старанно приховував / Фото ДБР

Гроші та ікону вилучили у встановленому законом порядку.

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Автор: Тетяна Пасічник