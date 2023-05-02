"Усі ми – його мами": мережу розчулила історія про військового, який їхав потягом "Стефанія"

Користувачів мережі розчулила історія українського військовослужбовця, який їхав потягом "Стефанія" до Івано-Франківська. Він потрапив у купе до двох жінок, які на одну ніч замінили йому матір.

Історію про українського захисника опублікувала у соцмережі одна з жінок, яка їхала з військовослужбовцем в одному купе, – Наталія Тулінова. Розголосу вона набула тоді, коли Генштаб ЗСУ її репостнув.

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Історія українського Героя, який їхав до Івано-Франківська

Жінка Наталія написала, що вона сиділа в купе з однією жінкою років 50. Вони разом їхали потягом з Києва до Івано-Франківська, який також відомий під назвою "Стефанія". Жінки сиділи й розмовляли "ні про що", але раптом – у купе зайшов військовослужбовець.

"Військовий, ще дуже молодий, гарний, років 25 – 27, з великим рюкзаком, кариматом, і сумними очима людини, що повернулась з фронту в бурхливий та майже безтурботний Київ", – саме так описала жінка українського Героя.

Пасажирки потягу почали метушитися й дбати про військового. Від такого натиску "материнської турботи" чоловік зніяковів. Він сором'язливо розповів, що служить біля Краматорська, а зараз їде до Івано-Франківська. Як з'ясувалося, військовий втратив матір і їхав до рідного міста всього на 3 дні.

Через хвилину чоловік влаштувався на верхній полиці й відразу заснув. Жінки спілкувалися пошепки, аби не заважати військовому. Вони навіть попросили провідника, аби вона послідкувала за тишею у вагоні.

"Він спить вже 12 годину. Може за рік це його найдовший та найсолодший сон?..", – підкреслила Наталія.

Поки військовий спав, інша жінка приготувала йому сніданок, витерла його черевики, замовила порцію кави, щоб не закінчилась на інших пасажирах, і дбайливо чекала поки він прокинеться. Як потім вона зізналася, її син теж служить. Йому 28 років і нині воює під Мар'їнкою.



Купе у потязі "Стефанія", де зустріли військового / Фото Наталії Тулінової

"Сльози стоять в горлі від того, що стала свідком, як цей юнак, був огорнутий уві сні, справжньою маминою турботою. І як одна жінка, чекаючи на свого сина, готова ділитись любовʼю з усіма українськими воїнами", – написала жінка.

"Мати солдата" вийшла з потягу в Моршині, але перед цим поклала під подушку військовослужбовця маленьку ікону.

Будь ласка, передайте йому, що зараз всі ми – його мами…

– сказала жінка.

Герой з потрійною ампутацією вчиться жити заново

Денис Кривенко працював на сталеливарному заводі у рідному Кропивницькому. Коли почалась війна, йому було 23 роки. У той час його рідний брат був строковиком.

Денис боронив країну від 17 березня 2022 року, але у січні 2023 – отримав серйозне поранення. Його бригада отримала наказ відступати з села, й коли воїн перебігав дорогу у селі Нижнє, що на Луганщині, біля нього вибухнув протитанковий снаряд.

Герою довелося ампутувати обидві ноги та ліву руку, але хлопець радіє, що залишився живий. Зараз він вчиться заново жити й ходити з протезами. У майбутньому Герой хоче спробувати себе у спорті.