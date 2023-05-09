"Нас вигнали, а батько зник безвісти": моторошна історія родини зі звільненої Харківщини

З лютого 2022 року по вересень 2022 року частина Харківської області перебувала під окупацією російських військ. Досі з'ясовуються деталі моторошних воєнних злочинів, які вчиняли терористи щодо українського населення на тимчасово окупованих територіях.

Існують сотні досі невідомих історій життя людей під окупацією, російських знущань і особистих сімейних трагедій. Одну з таких історій 24 Каналу переповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Село Гракове Чугуївського району було звільнене у вересні 2022 року. Зараз місцева влада працює над відновленням інфраструктури населеного пункту. Уже повністю запрацювала електромережа, що була знищена на 80%.

Село зазнало значних руйнувань від рук російських окупантів, частина його досі є замінованою.

Виселили з дому під прицілом

Страшною історією з життя в окупації поділилася родина Катерини Пономаренко та її матері. На території їхнього двору було від 8 до 12 прильотів, які жінки порахували по вирвах. Зараз власноруч з допомогою волонтерів сім'я відновлює житло.

Під час окупації в їхньому домі поселилися росіяни.

Вони, погрожуючи зброєю, виселили з будинку родину. Туди заселили курсантів російського ВНЗ. Вони розважалися тим, що підривали гранати в бідонах, в інших приміщеннях,

– розповіла Черненко.

Однак найстрашніше для родини не те, що їхнє подвір'я майже вщент розбите, заміноване, найстрашніше те, що вони досі не знають, де перебуває їхній батько. Зараз чоловік зниклий безвісти.

Історія родини Пономаренків з Харківщини: дивитись відео

Не поодинокий випадок

Катерина розповіла, що родину змусили виїхати з Гракового, а вдома залишився батько. Він зник і сім'я протягом 10 місяців не знає, що зараз з ним.

Дружина зниклого розповідає, що це не поодинокий випадок. На тимчасово окупованих територіях були прецеденти, коли росіяни просто виводили людей із власного житла і вони зникали.

Сину автомат тримає на прицілі і каже (окупант – 24 Канал): "У вас 10 хвилин, щоб ви звідси виїхали, якщо ви хочете, щоб він був живий і ви були живі",

– розповіла мати Катерини.

Історії з життя людей в окупації