Зустрівся у небі з трьома Су-35 росіян та побив рекорд Кожедуба: захоплива історія нашого пілота

Герой України Ростислав Лазаренко розповів журналістам, як одного разу окупанти на трьох ворожих Су-35 не дозволяли нашим військовим виконати завдання.

Наші військові виконали 9 заходів на ціль та змогли досягти успішного результату. Цю історію пілот розповів журналістам як таку, яка його найбільше повеселила, пише 24 Канал.

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Як наш пілот побив рекорд вильотів героя Другої світової

Український льотчик Ростислав Лазаренко розповів ICTV 6 грудня про виліт, який був нещодавно та який досі веселить пілота.

Це було на Запорізькому напрямку, на нашу пару з 3 напрямків виходили на атаку три літаки Су-35, різними способами не давали нам вийти на ціль і "відпрацювати". Доводилося досить довго маневрувати. Ми виконали 9 заходів на ціль. На дев'ятому вдалося вирахувати "віконечко", куди можна проскочити й ми успішно "відпрацювали". Винищувачі не залишили нас без уваги. Один з них випустив нам у спину ракету "повітря – повітря". Та ми відманеврували й повернулися з усмішкою на аеродром,

– розповідав пілот.

Він пояснив, що вважає цю історію веселою тому, що вони залишилися живі, виконали завдання: "Тому – це весело!".

Попри позитив, Ростислав Лазаренко зізнався, що перед кожним вильотом відчуває тривогу, бо не знає, чи повернеться. Пілот переконує, що страх є нормальним і допомагає залишати голову чистою, приділяти увагу дійсно важливим елементам. А от паніки допускати не можна, бо вона здатна вбити через втрату уваги.

Льотчик Повітряних сил ЗСУ каже, що перед вильотом готується морально та психологічно. Адже на бойове завдання пілоти йдуть лише з думками про його виконання.

Ростислав Лазаренко побив рекорд героя Другої світової / Фото "Козацький край"

Окрім того, підполковник запевнив, що у кожному результаті бойової роботи Повітряних сил люди бачать тільки літак та льотчика, хоча насправді за успіхом стоїть велика команда. Зокрема, військові, які готують авіаційну техніку й аеродром, групи керівництва й бойового управління польотами, передових авіанавідників, а також командних пунктів.

"Коли кожен добросовісно виконує свої обов'язки, ймовірність успішного виконання завдання збільшується в рази", – розповів Ростислав Лазаренко.

На момент його спілкування з журналістами у грудні 2023 року пілот вже виконав 438 бойових вильотів. Це на понад 100 вильотів більше, ніж здійснив український герой часів Другої світової війни Іван Кожедуб, який мав 330 вильотів.

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