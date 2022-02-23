Історія, яку оповідає Путін, існує хіба що в його голові, – Ткаченко про цинічну промову

23 лютого 2022 , 15:12
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Джерело:

твітер Олександра Ткаченка

Володимир Путін під час звернення 21 лютого сказав, що "Україну створив Ленін". Цинічні заяви обурили світ, адже це не історія, а вигадки президента Росії.

Відповідну позицію висловив міністер культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він зазначив, що промова Путіна – це його "сповідь".

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"Через своє КДБ-минуле він впав у годинну балаканину про історію України, дружність народів, ніж у спину та іншу маячню", – зауважив міністр.

Та є проблема. Історія, яку оповідає Путін, ніколи не існувала, крім як у голові очільника Кремля,
– додав він.

Ткаченко: У голові Путіна – образа

Міністр зауважив, що під час промови Путіна у його голові точилася образа.

Образа на весь цивілізований світ – це комплекс. А ще скорбота від того, що хтось без його дозволу може бути вільним,
– запевнив Ткаченко.

Він порекомендував Путіну прочитати історичний бестселер Ярослава Грицака "Подолати минуле. Глобальна історія України". Все для того, аби президент Росії більше не говорив безглуздих "історичних фактів".

Промова Путіна: коротко

  • Цинічна "історична лекція" Путіна звучала 21 лютого.
  • Саме у цей день він заявив про визнання Росією бойовиків. Однак перед цим довго говорив нібито про історію України.
  • Звучали тези, що "Ленін створив Україну", "Україна веде війну проти Росії".
  • Російський публіцист Андрій Піонтковський назвав промову Путіна "годинною демонстрацією ідіота". 

Текст публікації Ткаченка: 

Позавчорашня промова Путіна – це його "сповідь". Через свою КДБ-минуле він впав у годинну балаканину про історію України, дружність народів, ніж у спину та іншу маячню.

Та є проблема. Історія, яку оповідає Путін, ніколи не існувала, крім як у голові очільника Кремля. Образа точилася в усій промові. Але образа на весь цивілізований світ – це комплекс. А ще скорбота від того, що хтось без його дозволу може бути вільним. Це точно не про Наришкіна, навіть заїкатися навчився.

Я, звісно, ​​можу підкинути кілька назв книжок для читання. Вони не такі "цікаві", як методички КДБ, але з них можна знати багато чого корисного. Особливо, чим усі імперії закінчують.

Наприклад, "Чорна книга комунізму" низки важливих європейських авторів, або знакове дослідження Володимира Тисменяну "Диявол в історії. Комунізм, фашизм і те, чого вчить ХХ століття", яке минулого року наш підвідомчий Український інститут національної пам'яті видав українською.

Ми ж ще з минулого року знаємо, що очільник Росії читає і навіть пише українською мовою статті. Наш справжній фанат. Тому я б рекомендував йому до читання історичного бестселера Ярослава Грицака "Подолати минуле. Глобальна історія України".

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Автор: Тетяна Пасічник