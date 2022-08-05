2 доби у дорозі і об'їзд Києва, який накривали ракетами, – переселенка про виїзд з Сум

Безліч українців з прикордонних з росією територій 24 лютого негайно евакуювалися у більш безпечні регіони України. Переселенці Олені довелося втікати від російської армії двічі – у 2014 році з Криму, а у 2022 – з Сум.

Жінка розповіла свою історію 24 каналу у межах проєкту СВОЇ. Про страшний день 24 лютого для сім'ї Олени та 2 доби у дорозі, щоб вивезти єдину дитину подалі від "русского міра" – читайте далі.

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Виїзд з Сум 24 лютого

Близько 6 ранку 24 лютого Олена, її чоловік та донька вийшли на балкон. Там було чутно звуки вибухів. Чоловік поїхав на заправку, де тоді вже утворились величезні черги, а Олена почала збирати речі. Донька, яка на той момент ходила у перший клас, не розуміла, що відбувається.

Близько 13 години сім'я виїхала з міста. Уявлення про те, куди саме – не було, попрямували у бік Заходу України. Родичів чи друзів у них там не було, втім чоловік мав знайомих по роботі з Чернівців, зателефонував їм, і вони погодились прийняти сім'ю.

Їхали 2 доби та без зупинок. Було дуже багато машин, йшов величезний потік. У мирний час ми б рушили дорогою через Київ, але тоді вже не можна було, бо столицю накривали ракетами. Ми їхали через Кременчук. Далекувато, у чоловіка був перший досвід такого кермування автомобілем, щоб 2 доби і без зупинок,

– розповіла Олена.

При цьому жінка підкреслює, що вони не зважали на труднощі – необхідно було вивезти єдину доньку у безпечне місце, щоб вона не чула звуків вибухів і не спостерігала жахів війни. На той момент не було зрозуміло, що трапиться з Сумами – місто розташоване за 40 кілометрів від російського кордону.

Дорога ще була тиха. Щоправда, дуже багато машин: все червоне від фар. Особливо після Кременчука – там йшов потік харківських машин… Нашою метою було вивезти дитину. Вона у нас єдина, довгоочікувана. Треба було їхати, ніхто не думав про якісь труднощі,

– згадує Олена.

До слова, нині Олена разом з донькою живе на орендованій квартирі у Чернівцях. Чоловік захищає їх та батьківщину у лавах Збройних Сил України. Жінка каже, що зараз у них все добре, втім дуже хоче повернутися додому.

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