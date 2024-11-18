ISW проаналізував ймовірні цілі російської армії на кампанію зими 2024 – 2025 років в Україні

Російські війська, ймовірно, зосередяться на захопленні прифронтових українських міст та селищ впродовж зими 2024 – 2025 років шляхом проведення активний бойових дій на території нашої держави.

Таким чином ворог намагатиметься компенсувати переваги українських БпЛА і можливі обмеження російської бронетехніки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Які наміри у росіян на зиму

За словами аналітиків, російські війська намагатимуться зосередити бойові дії в "населених пунктах, а не на відкритих місцях, поставивши пріоритети на Торецьк, Курахове та Покровське. В останньому, ймовірно, росіяни підійдуть до міста з півдня та південного сходу тепер, коли окупанти захопили Селидове.

Російські війська нещодавно просунулися до східного Куп’янська та центрального Часового Яру, і таке просування може бути частиною узгоджених зусиль з просування до прифронтових міст під час підготовки до наступальних операцій взимку 2024 – 2025 років,

– йдеться у повідомленні.

ISW раніше оцінювало, що захоплення Куп’янська чи Часового Яру матиме значний оперативний вплив на геометрію лінії фронту та загрожуватиме основним українським оборонним позиціям там, а нещодавнє просування росіян у міста поставить українську оборону в обох напрямках з вищим, але не безпосереднім ризиком.

Крім того, російські війська також намагатимуться збільшити свої бойові можливості взимку. Зазначається, що окупанти мають артилерійську перевагу над українськими силами, проте ворожі сили наразі не можуть просунутися через операції українських безпілотників.

Як пише ISW, операції українських безпілотників продовжують відігравати вирішальну роль у стримуванні російського механізованого маневру та перешкоджанні російським військам повністю використовувати свою перевагу у кількості особового складу.

На думку фахівців, вороже військове командування може оцінити, що міські бої є кращими для поточного стилю бойових дій під керівництвом російської піхоти, оскільки багатоповерхові будинки можуть забезпечити російську піхоту кращим прикриттям від українських операторів БпЛА.

Російське військове командування, ймовірно, оцінило, що компенсація переваг України в БпЛА та зменшення втрат російської бронетехніки під час бойових дій у містах вартує великої кількості російських втрат, які виникнуть у результаті виснажливого просування у прифронтових містах,

– резюмує Інститут.