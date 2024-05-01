Просування сповільнилося: ISW назвав населений пункт, до наступу на який може готуватися ворог

Російські загарбники сповільнили просування в районі Авдіївки. Окупанти готують резерви, аби спробувати наступати в напрямку ще одного з міст Донецької області, щоб доповнити наступальні операції поблизу Часового Яру.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни. В ISW назвали населений пункт, до наступу на який може готуватися агресор.

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Ворог може наступати в напрямку Торецька

Аналітики зауважили, що 30 квітня в районі Авдіївки російські війська вперше за кілька днів не здійснили жодних підтверджених наступів. Українські джерела повідомляли, що на напрямку Бахмут – Часів Яр окупанти здійснили більше атак, ніж біля Авдіївки.

У ранкових і вечірніх зведеннях Генштабу ЗСУ зазначено, що загалом за добу захисники відбили 47 атак ворога на Авдіївському напрямку та 57 на Бахмутському напрямку. При цьому значно більше атак на напрямку Часів Яр.

Звітів за один день недостатньо, щоб встановити закономірність, але це може свідчити про те, що російські війська дещо сповільнюють швидкість атак навколо Авдіївки, водночас відновлюючи наступальні поштовхи навколо Часового Яру, як нещодавно прогнозувала ISW,

– зазначили в Інституті.

Додали, що приблизно з 20 квітня бійці Путіна зосередилися на нарощуванні тактичного успіху поблизу Очеретиного, що на північний захід від Авдіївки, та Новокалинового – на північ від Авдіївки. Втім, станом на 30 квітня темпи підтвердженого просування, схоже, сповільнилися.

Російські війська можуть вирішити наступати зі свого виступу на північ від Авдіївки в напрямку Торецька, щоб доповнити російські наступальні операції поблизу Часового Яру, що, ймовірно, вимагатиме від російських військ проведення тактичної паузи для зосередження сил для такого наступу,

– припустили аналітики ISW.

Окрім того, наголосили, що Часів Яр є оперативно важливим об'єктом. Саме це місто може стати плацдармом для російських військ для початку наступальних дій на Дружківку та Костянтинівку, що утворюють пояс фортець чотирьох великих міст Донецької області. Втім, додали аналітики, російським військам, ймовірно, знадобиться більш тривала пауза для підсилення наявних підрозділів і передислокації додаткових сил у район Очеретиного, якщо вони вирішать спробувати просунутися на північ до району Торецька.

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Де розташований Торецьк: дивіться карту

Яка ситуація на Бахмутському та Авдіївському напрямках