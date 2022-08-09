росіяни хочуть захопити Соледар та Зайцеве задля контролю над магістральною дорогою T051, – ISW

російські окупанти хочуть взяти під контроль трасу T051. Задля цього вони намагаються захопити Соледар та Зайцеве Бахмутського району.

Траса T0513 підтримує позиції українського фронту на північному сході Донецької області. Про це повідомляють в американському Інституті вивчення війни у підсумку за 8 серпня.

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Окупанти продовжують наступ на Донеччині

російські сили, ймовірно, прагнуть встановити контроль над Соледаром на півночі Бахмута та Зайцевим на півдні Бахмута, щоб створити умови для зриву українського контролю над магістральною дорогою T0513,

– мовиться в повідомленні

росіяни продовжували наземні атаки на схід і південь від Бахмута. ЗСУ розгромили ворожі ДРГ невизначених ешелонів біля Бахмутського та Яковлівки. Також українські військові відбили штурм загарбників біля Зайцевого та Вершини.

Невдалі спроби наступу були в росіян і в напрямку Верхньокам'янського та ще чотирьох населених пунктів. Вони відступили з втратами. Окрім того, українські війська знешкодили російські розвідгрупи.

Ворожі обстріли за добу 8 серпня не припинялися. росіяни продовжували обстрілювати Сіверськ та прилеглі населені пункти з танкової, трубної та реактивної артилерії та завдавали авіаударів по сусідніх селах Григорівка та Івано-Дар'ївка.

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