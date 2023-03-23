Маневри Росії на Курильських островах: про що Шойгу сигналізував Японії

Сєргєй Шойгу сигналізував Японії, що вона не повинна використовувати поточну військову вразливість Росії на Курильських островах. До того ж він вселяв Китаю, що країна-терористка залишається гідним військовим партнером.

Нещодавно Шойгу заявив, що на острові Парамушир, який окупований Росією на японських Курильських островах, розгорнули батарею берегових ракетних систем оборони "Бастіон". Про це пишуть в американському Інституті вивчення війни.

До теми "Бастіон" та атомний підводний крейсер: Росія посилює оборону на Курильських островах, – Reuters

Що Шойгу сигналізував Японії та Китаю

Аналітики вважають, що заява міністра оборони Росії про встановлення "Бастіона", ймовірно, була попереджувальним сигналом прем’єр-міністру Японії Фуміо Кісіді про те, що він занадто заангажований підтримкою України.

Ймовірно, Шойгу сигналізував Японії, що вона не повинна використовувати поточну військову вразливість Росії на Курильських островах, і Китаю, що Росія залишається гідним військовим партнером,

– зазначили в ISW.

В Інституті наголосили, що російський східний військовий округ сильно деградував. До того ж заява Шойгу також, ймовірно, була сигналом президенту Китаю Сі Цзіньпіну про те, що Росія підтримує цілі безпеки Китаю в Східній Азії та залишається "життєздатним військовим партнером, попри жахливу шкоду, яку Україна завдала російській армії".

Для чого Росія розгорнула "Бастіон"

Раніше Сєргєй Шойгу заявив, що цей крок частково є відповіддю на нібито зусилля США стримувати Росію та Китай. Так, він зазначив, що для стримування цих держав Сполучені Штати:

значно нарощують свою військову присутність в Азійсько-Тихоокеанському регіоні,

зміцнюють свої політичні та військові зв’язки зі своїми союзниками,

продовжують створювати нову американську архітектуру безпеки в цьому регіоні.

Тож, на думку міністра оборони Росії, система "Бастіон" нібито зміцнить безпеку Росії навколо ланцюга Курильських островів.