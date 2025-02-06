6 лютого, 02:59
Ворог мав просування на чотирьох напрямках: огляд карти фронту від ISW
Основні тези
- Російські війська продовжують атакувати, особливо на Куп'янському, Торецькому, Покровському та Курахівському напрямках.
- На інших фронтах, включаючи Курську область та захід Запорізької області, росіяни не досягли значних успіхів.
- Наступальні дії тривають на Торецькому напрямку, де спостерігається певне просування ворога.
Російські війська продовжують атакувати позиції українських захисників на фронті. На жаль, окупанти змогли просунутися на декількох напрямках.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на аналіз ISW.
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Як змінилася ситуація на фронті
- Російські війська продовжили проводити наземні атаки на українській ділянці фронту в Курській області 5 лютого, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Ворог атакував на північний захід від Суджі біля Свердліково і Малої Локні та біля Курилівки.
- Росіяни проводили наступальні операції на північ від Харкова вздовж міжнародного кордону в районі Козачої Лопані та в районі Вовчанська 4 і 5 лютого, але не мали успіху.
- Окупанти змогли просунутися на Куп'янському напрямку на тлі продовження наступальних операцій у цьому районі 5 лютого. Російські війська атакували на північ від Куп'янська в напрямку Кіндрашівки і Дорошівки, в районі Петропавлівки, Піщаного і в напрямку Новоосинового 4 і 5 лютого.
- Також росіянам не вдалося просунутися на Борівському, Лиманському, Сіверському напрямках та в Часовому Яру.
Ситуація на фронті станом на 6 лютого / Карти ISW
- Втім, російські війська змогли просунутися на Торецькому напрямку на тлі продовження наступальних операцій в цьому районі 5 лютого. Ворожі сили продовжували наступати під Торецьком; на північних околицях Торецька; і на захід від Торецька біля Щербинівки 4 і 5 лютого.
- Водночас на Покровському напрямку просунутися вперед вдалося як росіянам, так і українським військовим на тлі триваючих наступальних операцій Росії в цьому районі 5 лютого.
- Також російські війська 5 лютого змогли мінімально просунутися на захід від Курахового на тлі триваючих наступальних операцій на Курахівському напрямку.
- Окупанти проводили обмежені наземні атаки на заході Запорізької області 5 лютого, але не просунулися вперед.
Отже, підсумовуючи зведення ISW, можна зробити висновок, що окупанти мали просування за останню добу на Куп'янському, Торецькому, Покровському та Курахівському напрямках.