Ворог мав просування на чотирьох напрямках: огляд карти фронту від ISW

Російські війська продовжують атакувати позиції українських захисників на фронті. На жаль, окупанти змогли просунутися на декількох напрямках.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на аналіз ISW. Дивіться також Росія має проблеми з поповненням армії, – ISW Як змінилася ситуація на фронті Російські війська продовжили проводити наземні атаки на українській ділянці фронту в Курській області 5 лютого, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Ворог атакував на північний захід від Суджі біля Свердліково і Малої Локні та біля Курилівки.

5 лютого, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Ворог атакував на північний захід від Суджі біля Свердліково і Малої Локні та біля Курилівки. Росіяни проводили наступальні операції на північ від Харкова вздовж міжнародного кордону в районі Козачої Лопані та в районі Вовчанська 4 і 5 лютого, але не мали успіху.

вздовж міжнародного кордону в районі Козачої Лопані та в районі Вовчанська 4 і 5 лютого, але не мали успіху. Окупанти змогли просунутися на Куп'янському напрямку на тлі продовження наступальних операцій у цьому районі 5 лютого. Російські війська атакували на північ від Куп'янська в напрямку Кіндрашівки і Дорошівки, в районі Петропавлівки, Піщаного і в напрямку Новоосинового 4 і 5 лютого.

на тлі продовження наступальних операцій у цьому районі 5 лютого. Російські війська атакували на північ від Куп'янська в напрямку Кіндрашівки і Дорошівки, в районі Петропавлівки, Піщаного і в напрямку Новоосинового 4 і 5 лютого. Також росіянам не вдалося просунутися на Борівському, Лиманському, Сіверському напрямках та в Часовому Яру. Ситуація на фронті станом на 6 лютого / Карти ISW Втім, російські війська змогли просунутися на Торецькому напрямку на тлі продовження наступальних операцій в цьому районі 5 лютого. Ворожі сили продовжували наступати під Торецьком; на північних околицях Торецька; і на захід від Торецька біля Щербинівки 4 і 5 лютого.

на тлі продовження наступальних операцій в цьому районі 5 лютого. Ворожі сили продовжували наступати під Торецьком; на північних околицях Торецька; і на захід від Торецька біля Щербинівки 4 і 5 лютого. Водночас на Покровському напрямку просунутися вперед вдалося як росіянам, так і українським військовим на тлі триваючих наступальних операцій Росії в цьому районі 5 лютого.

просунутися вперед вдалося як росіянам, так і українським військовим на тлі триваючих наступальних операцій Росії в цьому районі 5 лютого. Також російські війська 5 лютого змогли мінімально просунутися на захід від Курахового на тлі триваючих наступальних операцій на Курахівському напрямку .

. Окупанти проводили обмежені наземні атаки на заході Запорізької області 5 лютого, але не просунулися вперед. Отже, підсумовуючи зведення ISW, можна зробити висновок, що окупанти мали просування за останню добу на Куп'янському, Торецькому, Покровському та Курахівському напрямках.