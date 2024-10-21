В ISW розповіли про витівки агентів Кремля і порушення на виборах у Молдові

Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Явка виборців перевищила необхідний мінімум у 33%, отже результати президентських виборів та референдуму вважатимуться чинними.

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Які порушення були на виборах у Молдові

У звіті зазначається, що чинна президентка країни Майя Санду має високі шанси на переобрання на другий термін. Референдум, якщо він відбудеться, внесе зміни до Конституції, закріпивши членство в ЄС як одну зі "стратегічних цілей Молдови".

Хоча Молдова просувається на шляху до європейської інтеграції завдяки виборам і референдуму 20 жовтня, Кремль продовжить свої зусилля, спрямовані на саботаж вступу Молдови до ЄС і дестабілізацію молдовської демократії протягом наступного десятиліття,

– вважають в ISW.

У звіті також йдеться про повідомлення влади Молдови щодо кількох спроб порушення виборчого законодавства, зокрема спроби проросійських сил вплинути на результати виборів і дестабілізувати країну через насильницькі протести та інші подібні дії.

За даними Генеральної інспекції поліції Молдови, станом на 18:30 за місцевим часом було зафіксовано 113 випадків порушень виборчого процесу, серед яких фотографування та пошкодження бюлетенів, а також організація підвезення виборців.

Центральна виборча комісія Молдови повідомила, що представники невизначених проросійських молдовських партій звернулися з проханням надати їм доступ до виборчих дільниць у Росії та Румунії. Однак їм було відмовлено через те, що вони не встигли вчасно зареєструватися як офіційні спостерігачі.

20 жовтня Міністерство закордонних справ Молдови повідомило про штучно створені великі черги на двох виборчих дільницях у Росії, організовані невстановленими особами в рамках спроб незаконного транспортування виборців. Згідно з інформацією молдовського агентства IPN, ці особи пропонували виборцям у Москві "запрошення" до ресторану. Вказувалося, що цей захід організувало посольство Молдови в Росії, проте представники посольства спростували цю інформацію.

Проросійський "Культурно-просвітницький центр Молдови", який має зв'язки з молдовським опозиційним політиком Іланом Шором і знаходиться під санкціями США, пропонував виборцям у Москві картки "Громадянин Молдови в Росії". Власникам карток надавали безкоштовний доступ до інтернету, а також медичні, юридичні та банківські послуги в Росії.

Крім того, молдовські ЗМІ повідомили про загрозу вибуху на виборчій дільниці в Італії, але не вказали відповідального за це суб'єкта.

Загроза протестів після виборів

Директор Служби розвідки та безпеки Молдови Александру Мустяца 17 жовтня повідомив, що іноземні інструктори, пов’язані з групою "Вагнер", підготували приблизно 100 молодих проросійськи налаштованих молдован у "партизанських таборах" на території Сербії та Боснії і Герцеговини. За його словами, учасники цих груп навчалися протидіяти правоохоронним органам, поводитися зі зброєю, використовувати предмети для нанесення несмертельних поранень, виготовляти саморобні вибухові пристрої та керувати дронами, обладнаними вибухівкою.

Молдовська поліція також повідомила, що понад 300 молдован дізналися про тактику протестів на тренувальному полігоні під Москвою та що некомерційна організація Ілана Шора "Євразія" фінансувала ці тренінги.

"Кремлівська влада і прокремлівські молдовські актори можуть планувати розпалити протести після виборів як частину зусиль з дестабілізації молдовського суспільства і дискредитації результатів виборів", – йдеться у звіті ISW.