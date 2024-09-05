Роблять війну цифровою, – "Тиходот" про інтеграцію ІТ з Силами оборони

Програмне забезпечення ЗСУ з кожним днем вдосконалюється та оновлюється. ІТ допомагає українським військовим вести сучасну війну та робити її цифровою.

Про це 24 Каналу розповів автор і керівник проєкту "ОЧІ", радник командувача Сухопутних військ Олександр Дмітрієв "Тиходот", зауваживши, що новітні технології допомагають ЗСУ обмінюватись інформацією та керувати військами. Партнери нашої країни можуть перейняти досвід для своїх стандартів.

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Інтеграція ІТ з Силами оборони

Автор і керівник проєкту розповів, що зараз за допомогою ІТ відбувається полегшення роботи ЗСУ. Українські військові користуються системою "Кропива", тобто електронною мапою, системою "Дзвін", яка дозволяє керувати військами. Крім цього, є системи термінал та "Очі". Остання надає українським військам нових спроможностей.

Також українські військові мають свої екосистеми інформаційно-комунікаційних систем, за допомогою яких вони обмінюються даними, планують та здійснюють військові дії.

Завдяки стабільності та узгодженості цих дій ми маємо велику перевагу, багато систем інтегруються. Є ті, які роблять війну цифровою. Війна вже частково перейшла в ІТ-системи,

– наголосив "Тиходот".

Крім цього, там, де накопичується багато інформації, потрібно робити ІТ-фортифікацію, тобто кібербезпеку, де потрібно посилювати засоби захисту інформації та здійснювати кібергігієну для військових.

Не можна публікувати ту інформацію в телеграм-канали, чи надавати її у відкритий доступ, яку потім ворог буде використовувати проти нас,

– зауважив автор і керівник проєкту.

За словами "Тиходота", система "Кропива" є повністю волонтерським продуктом організації "Армія SOS". Проєкт "ОЧІ" також не був ініціативою комерційно проєкту, його втілює команда на волонтерських засадах.

Наша команда працює виключно за власний кошт, не використовуючи бюджет України або ресурсів, які надають нашій країні партнери,

– зазначив автор і керівник проєкту.

Зараз всі країни-партнери України слідкують за розвитком технологій в нашій державі. Більшість з них розуміють, що усі новітні технології потрібно перевіряти саме на війні для оцінки їхньої спроможності.

Я впевнений, що проєкт "ОЧІ" – це новий протокол для оновлених стандартів НАТО, які будуть прийняті. Вже зараз ведуться перемовини з фахівцями, де наш досвід буде змінювати наших партнерів,

– додав автор та керівник проєкту.