Італія наклала арешт на яхту, що належить до активів російського олігарха Мельниченка

Фінансова гвардія Італії заарештувала найбільший у світі мотосейлер вартістю 530 мільйонів євро. Судно належить до активів російського мільярдера Андрія Мельниченка.

Слідчі дії було здійснено відповідно до санкцій, що застосовані до російських олігархів, які підтримують Путіна стосовно повномасштабної війни Росії проти України.

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Суперяхта перебувала у порту Трієста. Її довжина майже 150 метрів, водотоннажність становить майже 13 тисяч тонн. Вважається найбільшим мотосейлером у світі.

Арешт яхти Мельниченка: дивіться відео видання Il Messaggero: