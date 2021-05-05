Понад 30 затриманих: Італія і Німеччина провели масштабну операцію проти мафії

У межах спільного італійсько-німецького розслідування проти найпотужнішого мафіозного клану Ндрангета затримали 31 особу. Зловмисників звинувачують в незаконному обороті наркотиків, ухилені від сплати податків тощо.

Деталі затримання мафії

За даними Європолу і Євроюсту, в операції взяли участь понад 800 співробітників поліції і податкових органів. Залучені правоохоронці були і з Німеччини, і з Італії.

Читайте також Побили дідуся в його квартирі: у Кривому Розі затримали банду грабіжників – фото

Експерти з обох країн сформували спільну команду для розслідування справи. Вона ускладнювалася через зашифровані телефонні системи, які підозрювані використовували для зв'язку,

– мовиться у повідомленні.

Прокурор Італії щодо боротьби з мафією Федеріко Каф'єро де Рахо заявив, що розслідування в Турині підтвердило, що Ндрангета глибоко проникла в легітимну економіку.

У чому підозрюють зловмисників

Відомо, що підозрювані відмивали доходи від продажу кокаїну на підставних підприємствах. Мовиться про ресторани, сервіси з продажу автомобілів та підприємства з імпорту та експорту продуктів харчування.

Головний прокурор у німецькій Констанці Йоганнес-Георг Рот розповів, що правоохоронці виявили великомасштабне систематичне ухилення від сплати податків італійськими піцеріями і ресторанами по всій Німеччині.

За його словами, ресторатори розробили цілу бізнес-модель, що включала імпорт італійських продуктів харчування і ухилення від сплати податків у Німеччині.

У заяві Європолу та Євроюсту мовиться про те, що у зловмисників вилучили сотні тисяч євро, а також зброю, кокаїн, два розкішних автомобілі і коштовності.