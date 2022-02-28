Італія оголосила режим надзвичайної ситуації через біженців з України

Перші автобуси з українськими біженцями, які рятуються від російського вторгнення прибули до північної Італії ще минулого тижня.

Сьогодні ж Італія повідомила, що їхня країна готується до серйозної гуманітарної кризи.

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Італія оголосила режим надзвичайної ситуації: допомагають біженцям

Вподовж вихідних країна погодилася перерозподілити новоприбулих українських біженців територією ЄС. Італія планує залишити приблизно 13% від загальної кількості. Крім того, до кінця 2022 року тут діятиме режим надзвичайної ситуації до кінця року.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі оголосив, що спрямує до України гуманітарну допомогу у розмірі 110 мільйонів євро. Крім того, він заявив, що 3400 італійських військовослужбовців готові посилити східний фланг НАТО.

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