Потрощені автомобілі та тіла людей у багнюці: в Італії стався масштабний зсув ґрунту

У суботу, 26 листопада, сильні опади спровокували масштабний зсув ґрунту на італійському курортному острові Іскія. Внаслідок інциденту щонайменше одна людина загинула і близько 12 зникли безвісти.

Зсув ґрунту завдав чималих пошкоджень місцевій інфраструктурі. Зокрема, він зруйнував будівлі та зніс припарковані автомобілі в море.

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Що відомо про постраждалих

Очільник Неаполя Клаудіо Паломба повідомив, що тіло однієї жінки витягли з багнюки. Щонайменше 12 людей вважаються зниклими безвісти.

Ситуація дуже складна і дуже серйозна, тому що, ймовірно, деякі з цих людей знаходяться під брудом,

– сказав міністр внутрішніх справ Маттео П'янтедосі.

Через те, що опади продовжувалися, місцеві рятувальники обережно працювали невеликими бульдозерами, щоб розрити багнюку та уламки у пошуках можливих жертв.

В Італії стався масштабний зсув ґрунту / Фото AP

Які наслідки інциденту

За словами чиновників, на острові випало 126 міліметрів опадів за шість годин. Це найбільша кількість опадів за останні 20 років.

Вулиці стали непрохідними, і мер острова закликав людей залишатися вдома. Щонайменше 100 людей залишилися без електрики та води.

Крім того, внаслідок зсуву 10 будівель обвалилися. Пожежники та берегова охорона проводили пошуково-рятувальні роботи, проте їм заважав сильний вітер, який не дозволяв вертольотам і човнам дістатися до острова.

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22 листопада на заводі в центральній провінції Китаю Хенань спалахнула масштабна пожежа. Полум'я забрало життя близько 40 людей, також є постраждалі.

Цього ж дня моторошна стрілянина сталася у супермаркеті Walmart у Вірджинії. Чоловік убив кількох мирних мешканців під час закупів до Дня подяки.

21 листопада Індонезію сколихнув потужний землетрус. Унаслідок стихії загинули понад 260 людей. Епіцентр землетрусу розташовувався в Чіанджурі, приблизно за 75 кілометрів на південний схід від Джакарти, на глибині 10 кілометрів.

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