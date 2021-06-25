В Італії аномальна спека: температура досягає +45 градусів

Італію охопила аномальна спека. Температура повітря сягає +40 градусів, а в деяких регіонах на півдні – майже +45 градусів.

Найспекотніше у Сицилії, Калабрії і Апулії. Пік спеки прогнозували саме на п'ятницю.

До речі Вперше за 75 років: спека у Львові побила історичний температурний рекорд

Чому так спекотно

Синоптики кажуть, що висока вологість та запорошене небо створили задушливі умови на Півдні. Річ у тім, що цього тижня з Північної Африки прийшли теплі потоки повітря.

Метеоролог Джуліо Бетті зазначив, що холодна повітряна маса над Західною Європою зустрічає гарячі течії над центральним Середземномор'ям. Субтропічний антициклон приносить з собою пустельний пил.

На Північ Італії сунуть грози

На півночі Італії теж надто спекотно. Однак у деяких районах очікують грози. З суботи очікують невелике зниження температури.

Вже наступного тижня спека в Італії слабшатиме. Сягатиме +30 градусів, але потім знову підніметься до +40.

В Україні тиждень видався теж спекотний. У деяких областях було +35 градусів. Щоправда, на вихідні прогнозують меншу температуру та дощі.