В Італії хакери зламали сервіс запису на вакцинацію
Джерело:Associated Press
В Італії вночі проти 1 серпня хакери зламали сервіс запису на вакцинацію. Зловмисники пошкодили дані для щеплень населення у частині регіонів країни, серед них і Рим.
Хакери сповільнили процес вакцинації
Потужна хакерська атака почалася після опівночі. Про це заявив регіональний комісар охорони здоров'я Лаціо Алессіо Д'Амато.
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Зранку 1 серпня зловмисники все ще блокували роботу сайту.
За словами комісара, всі, що були записані, отримають вакцину. Однак процес буде повільним, оскільки всі дані доводиться вносити вручну.
Схожа атака в Грузії
На початку липня аналогічна атака на сайт для запису на вакцинацію трапилася у Грузії. Так, щеплення китайською вакциною Sinopharm мало розпочатися 3 липня о 12 годині дня. Однак цього не сталося – зранку спеціальна платформа міністерства охорони здоров'я була відключена. Пізніше МОЗ заявило, що затримка пов'язана з масованою кібератакою на сервіс.Зверніть увагу! За даними Our World In Data, в Італії вже вакцинували понад 63% населення, водночас дві дози препарату отримали 52% італійців. Щеплення людям роблять 4 вакцинами:
- Johnson&Johnson;
- Moderna;
- Oxford/AstraZeneca;
- Pfizer/BioNTech.