В Італії хочуть селити біженців з України в будинках, які конфіскували у мафії

Уряд Італії планує селити українських біженців у нерухомості, яку конфіскували у мафії. Про це повідомила Міністерка внутрішніх справ Лучана Ламоржезе.

Для довгострокового розміщення людей було визначено 283 об'єкти нерухомості, які конфіскували у злочинних організацій.

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Наразі в Італії близько 28 тисяч українських біженців. Їм буде наданий доступ до медичного обслуговування, діти зможуть навчатися в школах, а дорослі отримають дозвіл на роботу.

Італія керує цим процесом в рамках Директиви ЄС про тимчасовий захист. Документ розроблений у 2001 році, але став активним тільки на початку березня. Він дозволяє країнам-членам ЄС надавати негайний захист українським біженцям.