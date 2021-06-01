В Італії перестали визнавати українські водійські права

В Італії з 1 червня 2021 року не визнають українські посвідчення водія. Все тому, що угода про взаємне визнання та обмін посвідчення водія між Україною та Італією перестала діяти.

Посольство України в Італії наголосило, що повідомлення про автоматичне продовження дії угоди – фейкові. Наразі вона не діє.

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Коли знову визнаватимуть посвідчення

Міністерство внутрішніх справ України та італійське міністерство інфраструктури та транспорту є відповідальними за реалізацію угоди. Наразі вони ведуть активну роботу над тим, щоб незабаром підписати новий документ.

Після набуття чинності угода дозволить громадянам України й надалі користуватися можливістю здійснювати обмін своїх українських посвідчень водія на італійські документи,

– розповіли у посольстві.

Дипломати додали, що обов'язково повідомлять про підписання та вступ у дію нової угоди.