Тіло знайшла мама: в Італії у центрі для біженців загадково помер 2-річний хлопчик з України

В Італії – у Генуї – помер 2-річний українець. Він разом з мамою мешкав у центрі для біженців.

Мама та малюк виїхали до Італії, щоб врятуватися від звірств російських окупантів. Упродовж декількох місяців сім'я мешкала у центрі для біженців.

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Тіло малюка виявила його мама. Хлопчик помер уві сні.

Італійська прокуратура розпочала розслідування. За попередніми даними, причиною трагедії могла стати хвороба, яку не діагностували. Деталей наразі не розкривають. Триває слідство.

У Балаклії загинула ціла родина

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним хлопчика.

Поліція Харківщини повідомила, що у Балаклії загинула ціла родина. Причиною трагедії стало отруєння чадним газом. Кримінальне провадження відкрили за фактом умисного вбивства з приміткою "нещасний випадок".

До місцевої поліції звернулася жінка, яка розповіла, що виявила тіла загиблих рідних. Правоохоронці прибули на місце трагедії й виявили там тіла:

59-річної жінки,

34-річного чоловіка,

дівчат віком 6 та 13 років.

Експерти повідомили, що причиною смерті стало отруєння чадним газом.

Українцям нагадують, що газ – вибухонебезпечний. До трагедії може призвести навіть найменше порушення.