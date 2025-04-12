У багатьох італійських підручниках Крим позначено частиною Росії: що кажуть активісти

Координаторка ініціативи Stop Propaganda Russa Олена Кім заявила, що вона з колегами проаналізувала понад 60 італійських підручників для 7 класу. Вони помітили, що у багатьох книжках Крим позначено як територію Росії та відсутні дані про його анексію.

Аналіз підручників провели українські та італійські активісти. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на громадську ініціативу "Голка".

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Як італійські підручники показують Україну

Олена Кім, віцепрезидентка Спілки українських асоціацій Італії NAU та координаторка ініціативи Stop Propaganda Russa, зазначила, що активісти вже сформували досьє за результатами аналізу італійських підручників з географії. Вони планують продовжити моніторинг згодом, але вже на книжках з історії.

Ми бачили, як змінюється представлення України. У жодному підручнику не вказано, що було порушено міжнародне законодавство і Крим анексований. У багатьох підручниках з 2022 року Крим позначений як російська територія,

– пояснила Кім.

За словами активістки, активісти планують зробити презентацію в Палаті депутатів. Там вони хочуть "донести серйозність ситуації й вимагати рішень протидії розповсюдження дезінформації серед підростаючого покоління".

Також вона зазначила, що команда активістів планує проводити заходи про російську пропаганду для суспільства. Там братимуть участь експерти, які працювали над досьє, та розповідатимуть про ситуацію з підручниками та про дезінформацію Кремля загалом.

Кім звернула увагу на презентацію російської пропагандистської книжки з цинічною назвою "Справжні причини російсько-українського конфлікту". Вона нібито написана зі слів Путіна та інших авторів. Презентація цієї книжки відбулася в посольстві Росії та воно допомагає розповсюджувати її далі.

Нагадаємо, що Росія продовжує проводити інформаційні кампанії проти України. Кремль дискредитує українську владу, лякає мобілізацією та просуває наратив, що "українці не хочуть миру та порушують його".