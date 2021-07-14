В Італії українка жорстоко побила бабусю, за якою доглядала: її затримали

Заробітчанка з України влаштувалась в Італії доглядальницею для 87-річної жінки. Правоохоронці заарештували 52-річну українку, адже підозрюють, що це вона жорстоко побила бабусю.

Після побиття постраждалу госпіталізували. Вона змушена лікуватися.

До теми Збив жінку та продовжив рух: у Києві затримали чоловіка, який сп'яну вбив жінку на скутері

Жінка була напідпитку

Ситуація трапилась у місті Падуї, коли доглядальниця повернулася до будинку напідпитку. Вона почала конфліктувати з пенсіонеркою, після чого й розпочалась так звана бійка. Українка накинулася з кулаками на 87-річну жінку.

Пенсіонерці знадобилась медична допомога, адже травми, які вона отримала, є досить серйозними. Медики спрогнозували, що жінці доведеться пробути у лікарні щонайменше 2 тижні.

Українку заарештували

Незабаром 52-річній жінці призначать покарання. Що цікаво, з'явилась інформація, що заробітчанка не вперше била свою підопічну.

Жорстокі побиття: останні новини