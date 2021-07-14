В Італії українка жорстоко побила бабусю, за якою доглядала: її затримали
Джерело:Padovaoggi.it
Заробітчанка з України влаштувалась в Італії доглядальницею для 87-річної жінки. Правоохоронці заарештували 52-річну українку, адже підозрюють, що це вона жорстоко побила бабусю.
Після побиття постраждалу госпіталізували. Вона змушена лікуватися.
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Жінка була напідпитку
Ситуація трапилась у місті Падуї, коли доглядальниця повернулася до будинку напідпитку. Вона почала конфліктувати з пенсіонеркою, після чого й розпочалась так звана бійка. Українка накинулася з кулаками на 87-річну жінку.
Пенсіонерці знадобилась медична допомога, адже травми, які вона отримала, є досить серйозними. Медики спрогнозували, що жінці доведеться пробути у лікарні щонайменше 2 тижні.
Українку заарештували
Незабаром 52-річній жінці призначать покарання. Що цікаво, з'явилась інформація, що заробітчанка не вперше била свою підопічну.
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