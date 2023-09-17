В Італії розбився військовий літак: загинула 5-річна дівчинка

Поблизу італійського міста Турин розбився літак Військово-повітряних сил. Унаслідок цього загинула п’ятирічна дівчинка.

Родину дівчинки та пілота госпіталізували до лікарні. Трагедія сталася ввечері 16 вересня.

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В Італії розбився військовий літак

Як стало відомо, літак, який злетів з аеропорту Турина, належав до пілотажної групи італійських ВПС Frecce Tricolori. Він вирушав до міста Верчеллі для участі в авіашоу з нагоди сторіччя заснування Військово-повітряних сил Італії.

Після того, як літак вилетів, пілот Оскар Дель До сказав командиру ескадрильї, що в нього виникли проблеми з двигуном.

На оприлюдненому відео можна побачити, що літак спочатку рухався по прямій, а потім втратив висоту.

Падіння літака в Італії: дивіться відео

Після падіння літак ще продовжив рух по землі і наїхав на авто з родиною Орільяссо. На жаль, 5-річна дівчинка загинула на місці. Її 12-річний брат разом із матір’ю і батьком потрапили до лікарні з опіками. Також госпіталізували пілота, який встиг катапультуватись.

Попередня причина аварії – літак втратив керованість, оскільки зіткнувся зі зграєю птахів.

В Угорщині розбився літак

Нагадаємо, що нещодавно в Угорщині впав літак поруч з припаркованим автомобілем. У транспорті були люди. Трагедія сталася під час виконання демонстраційного польоту. Літак впав у регіоні Секешфегервар, за 70 кілометрів на південний захід від Будапешта.

Як виявилось, літак впав поруч з припаркованим авто, і обидва транспортні засоби загорілися. 4 людини були поранені на землі, троє з них – отримали серйозні опіки. Серйозно травмувались жінка, чоловік і маленька дівчинка, а хлопчик отримав незначні ушкодження. Чоловік і його син, які були на борту літака, загинули.