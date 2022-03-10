Італійська нафтова компанія теж не буде більше закуповувати нафту у Росії
Джерело:Reuters
Італійська енергетична група Eni зупинила закупівлю нафти в Росії після її вторгнення в Україну. Також Eni стежитиме за подіями щодо закупівлі газу.
Санкції Заходу вже відрізали Росію від міжнародної торгівлі та фінансових ринків. Тепер і експорт енергоносіїв зазнає удару.
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Італійська група Eni зупинила закупівлю нафти в Росі
Eni зупинила укладання нових контрактів, пов'язаних із закупівлею нафти та нафтопродуктів з Росії,
– мовиться у коментарі компанії від 9 березня.
До слова, Eni заморозила спільний бізнес із групою "Роснефть" ще після санкцій 2014 року, але ще має довгострокові газові контракти з "Газпромом". Тож у компанії запевнили, що стежитимуть за ситуацією (можна це сприймати як натяк на можливі подальші обмеження).Варто знати: найбільшим акціонером Eni є Італія як держава. Тиждень тому компанія заявила, що продасть свою частку в газопроводі, який доставляє російський газ до Туреччини.
Нагадаємо:
- 8 березня президент США Джо Байден оголосив про заборону на імпорт нафти та інших енергоносіїв з Росії.
- А в ЄС оголосили про рішення поступово позбутися залежності від російських джерел енергії, враховуючи й газ.
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