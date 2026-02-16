Я готувався побачити російські танки на Майдані, – італійський репортер про перші дні вторгнення

На початку повномасштабної війни більшість світу була переконана, що Україна вже програла. Було дивовижно спостерігати, як українці відбивали наступ ворога.

Італійський військовий репортер Лоренцо Кремонезі розповів 24 Каналу, що на початку повномасштабної війни ледь чи не всі західні експерти та аналітики були переконані, що Україна ось-ось впаде. З такими ж думками він прибув до України вже в ніч на 25 лютого 2022 року.

Дивіться також Росіяни форсували Сіверський Донець, ЗСУ просуваються на Дніпропетровщині: як змінилася лінія фронту за тиждень

Яким був початок повномасштабної війни з точки зору італійського кореспондента?

За словами Кремонезі, свого часу навіть Джо Байден, як розповідали ЗМІ, пропонував Володимиру Зеленському евакуюватися. Американці вже були готові надати групу, аби провести цю операцію. Тому спершу було переконання, що зараз все розвалиться.

26 – 27 лютого я дивився навколо і бачив, як люди барикадуються, а Київ готується до спротиву. Перша проблема для іноземного журналіста у чужому середовищі – облаштуватися. Я цим займався, думаючи, що за кілька годин або днів побачу російські танки на Майдані,

– розповів кореспондент.

Того ж дня він випадково заговорив з полковником української ППО у відставці, якому було під 60 років. Військовий сказав, що Україна перемагає. Тоді для італійського кореспондента здавалося, що це нонсенс.

Військовий розповів мені про Гостомель. Потім запросив до себе додому, де розповів історію битви за Гостомель. Тоді я вже почав дивитися на все по-іншому. Я подзвонив головному редактору в Мілані і сказав, що, можливо, варто писати іншу історію про те, що буде, якщо Путін пограє. Він подумав, що я збожеволів, бо тоді у світі домінувала думка, що Україна програла,

– зауважив кореспондент.

Вже того ж дня почало з'являтися все більше повідомлень, як українська війська чинили спротив ворогу на всіх ділянках фронту.

Зверніть увагу! Як Росія хотіла захопити Київ "за 3 дні" – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Втрати Росії на війні